Amaia de España, como así le llaman sus seguidores, ha querido anunciar nuevo sencillo antes de que acabe el año y lo ha hecho justo el último día del 2021. Para ello ha puesto fecha y nombre a la que será su próxima canción y tercer single del segundo álbum de la cantante. Llegará el próximo 3 de enero y su nombre será ‘Yamaguchi’.

Después de haber sacado los dos primeros singles ‘Yo invito’ y ‘Quiero pero no’, llega el tercero con una referencia especial y justo el día de su 23 cumpleaños. ¡Y pensar que la conocimos con tan solo 18 años! “ 3/1 celebro mi cumpleaños con nueva canción: Yamaguchi, mi parque favorito de pamplona”, ha compartido la de Pamplona junto a una foto de su infancia en el parque de la ciudad. Una foto en la que tiene corta edad y está su familia con ella.

Esa niña de la foto nunca se imaginó que en un futuro sacaría una canción con referencia al parque de su infancia y de su ciudad natal. Los fans de la artista no han tardado en comentar y es que cada vez que publica cualquier cosa se llena de comentarios en seguida. Aquellos que son también de Pamplona han puesto comentarios como “El mejor parque del mundo”, “No me esperaba esto, voy a llorar” o “Ahí he estado muchas veces, me encanta ese parque».

Todavía no ha salido su segundo disco y será uno de los más esperados para este 2022. La ganadora de ‘Operación Triunfo 2017’ está trabajando en la producción con Alizzz, uno de los productores más famosos del panorama musical español actual, con quien ya trabajó antes y guarda una bonita amistad. Para poder escuchar el trabajo que han hecho ambos tendremos que esperar a que Amaia cantante anuncie la fecha de salida de las nuevas canciones.