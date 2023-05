Álvaro Soler no decepciona con ‘Muero’, su nuevo single

Álvaro Soler, con el paso de los meses, ha logrado hacerse un hueco en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Si hay algo que le caracteriza, es la facilidad que tiene para sacar a la luz canciones que terminan convirtiéndose en auténticos himnos. Un claro ejemplo lo encontramos en El Mismo Sol o, incluso, Sofía, entre otros temas.

Pero si hay algo que define a Álvaro Soler como artista es que siempre sabe cómo superarse, en todos los sentidos. Este viernes 5 de mayo, el cantante ha sacado a la luz una de las canciones más esperadas hasta la fecha. Estamos hablando, cómo no, de Muero. ¡Es uno de los proyectos más espectaculares que ha sacado a la luz!

Sobre todo por la historia que hay detrás. Y es que, desde hace un tiempo, Álvaro Soler está compartiendo su vida con Melanie Kroll. Aunque la pareja siempre ha destacado por mantener su noviazgo en la más estricta privacidad, lo cierto es que con este lanzamiento han querido dar un paso más allá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Soler (@alvarosolermusic)

Tan solo unas horas del lanzamiento de esta canción, Álvaro Soler publicó una imagen de lo más especial en su perfil de Instagram: “Muero coming out tomorrow 💛💜❤️ starring my favourite person on the Planet 😘 te quiero tanto que me Muero!”. (“Muero se estrena mañana, protagonizado por mi persona favorita del planeta”), escribió el intérprete.

Fue la propia Melanie Kroll la que no dudó un solo segundo en dejar un comentario en esta romántica publicación: “Amor… estoy tan orgullosa de ti y tu nueva canción que me encantaaaa! Te quiero!!”. Como no podía ser de otra manera, al ser la inspiración para la historia de este tema, es la propia Melanie quien protagoniza el vídeo musical.

Es más que evidente que estamos ante un lanzamiento realmente esperado para los seguidores de Álvaro Soler. Todos ellos tenían muchísimas ganas de nuevas canciones. ¡Y ha superado todas las expectativas! Es un proyecto que desprende amor, buen rollo y, sobre todo, una enorme evolución. En todos los sentidos.