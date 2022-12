Álvaro Soler ‘conquista’ a una royal europea, ¿de quién se trata?

No cabe duda de que la carrera de Álvaro Soler va viento en popa. Fue en 2015 cuando el cantante saltó a la fama en Europa a raíz de la publicación de su éxito El mismo Sol, y sin embargo, su trayectoria no ha dejado de crecer desde ese preciso instante. Una popularidad que no ha pasado desapercibida ni dentro ni fuera de nuestras fronteras, razón por la que el intérprete ha tenido oportunidad de actuar en una gala benéfica en Alemania a la que ha acudido nada más y nada menos que la reina Silvia de Suecia.

Este evento solidario no es otro que el bautizado como Un corazón para los niños, el cual tiene como único objetivo ayudar a los jóvenes que gozan de menos recursos que el resto. Una importantísima velada que ha contado con la presencia de un sinfín de rostros conocidos y de Johannes Baptist Kerner como perfecto maestro de ceremonias. Entre todos los artistas invitados estaba Álvaro Soler, para el que esta se trataba de una cita muy especial teniendo en cuenta que era celebrada en el país de procedencia de su novia, Melanie Kroll, con quien tiene una bonita historia de amor después de haber puesto punto final a su romance con Sofía Ellar. Un momento en el que puso toda la carne en el asador para actuar con el corazón y poner a los espectadores los sentimientos a flor de piel, agradeciendo posteriormente las más de 24 millones de donaciones recaudadas, y deseando además a todos unas “felices fiestas”.

El concierto en cuestión fue retransmitido en pleno directo por ZDF, la cadena pública de Alemania, para así llegar al máximo número de población y que se animen a hacer donaciones mientras disfrutan de las voces de los artistas más emblemáticos del panorama internacional. No obstante, hay quienes prefieren llevar a cabo estas donaciones acudiendo de manera expresa al enclave donde se celebra el evento. Este ha sido el caso de la reina Silvia de Suecia. Teniendo en cuenta que guarda un especial cariño a su tierra natal, no ha tenido reparo en aportar un granito de arena a la causa. Ataviada con un look de lo más navideño con el color verde botella y brillante como principal protagonista, la consorte sueca fue recibida en el pabellón con una gran ovación por parte de los invitados y de los organizadores, dotando el acto de mayor especialidad junto a otras personas como Senta Berger y Jan Josef Lieferes, representando al ámbito cinematográfico; Felipe Lahm representando a la esfera futbolística; Laura Wontorra como presentadora; la rapera Shirin David; o también la vocalista Andrea Berg, entre otras muchas personas que aportaron todo lo que pudieron de manera anónima para que sigan celebrándose eventos como este a lo largo del tiempo para ayudar a los más necesitados de la manera más divertida.