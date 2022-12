Los Reyes empiezan sus vacaciones de Navidad más ‘movidas’

Comienzan las vacaciones de la Familia Real. A un día de que el Rey pronuncie uno de los mensajes de Navidad más complicados del monarca desde que asumiera la jefatura del Estado en el año 2014, los Reyes y sus hijas ya están oficialmente de vacaciones. Esto significa que no hay previsto ningún compromiso hasta el próximo año, aunque ello no es óbice para que podamos ver a don Felipe, doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en alguna salida privada en estos días de descanso. Hay que tener en cuenta que las circunstancias este año son diferentes a 2021 y, dado que no hay restricciones, no sería extraño que la Familia Real aprovechase para hacer alguna salida de ocio por Madrid. Algo que, en el pasado, era bastante habitual, incluso con la Reina Sofía y otros miembros de la familia.

Tanto el Rey como la Reina ponían punto final a sus compromisos esta misma semana en la que, según ha trascendido, don Felipe ha grabado su mensaje de Navidad, que se emite el día 24 a las 21:00 horas, como es tradición. No se sabe cuáles son los planes de los Reyes para estas fiestas, aunque lo habitual es que disfruten de una cena de Nochebuena y una comida de Navidad en familia, con la visita de algunos amigos y familiares cercanos. Lo que sí se sabe es que don Juan Carlos no viajará a España, a pesar de que el anterior monarca ha expresado su deseo de regresar en estas fechas.

Sin embargo, este año, la Nochevieja estará marcada por un viaje oficial de don Felipe. El jefe del Estado tiene previsto acudir a la Toma de posesión del nuevo presidente de Brasil, que será el día 1 de enero. Al parecer, el Rey cenará con su familia y se tomará las uvas, para después emprender viaje de manera urgente. Para don Felipe, asistir a este tipo de actos es especialmente importante, ya que se trata de una tarea que lleva haciendo desde su etapa como Príncipe de Asturias. Se espera que, llegado el momento, pueda ser la Princesa Leonor la que asuma este trabajo.

Un año más, el calendario escolar de la Princesa Leonor no le permitirá estar presente en una de las jornadas más especiales, el Día de Reyes. La heredera tiene que estar de vuelta en Gales el día 4 de enero, un día antes del cumpleaños de don Juan Carlos. Por este motivo, es previsible que los Reyes y sus hijas aprovechen para tomarse el roscón en la casa del padre de doña Letizia, Jesús Ortiz y su mujer, Ana Togores, de manera adelantada. Será el día 6 cuando don Felipe y doña Letizia retomen su agenda oficial, presidiendo los actos con motivo de la Pascua Militar, que tradicionalmente da origen al calendario royal de la Familia Real cada año.