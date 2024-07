Alma Bollo sufre un accidente de tráfico en la recta final de su embarazo y acaba en el hospital

El mundo de los famosos está viviendo un baby boom después de los embarazos de Anabel Pantoja y Alejandra Rubio, pero antes que ellas se conoció el de Alma Bollo, hija de Raquel Bollo. La ex concursante de Supervivientes está en plena recta final, pero ha tenido un gran susto después de sufrir un accidente de coche.

Miguel, como se llamará el pequeño, ha venido acompañado de numerosas molestias para la futura mamá, que desde hace meses está sufriendo vómitos y náuseas, algo que no le había pasado con su primer embarazo.

Ha sido este miércoles cuando ella misma avisaba en sus redes sociales de lo que había pasado después de no haber subido nuevo contenido a sus redes durante algunas horas. «No me he pasado por aquí porque el día no terminó de la mejor forma. Tuve un percance con el coche, pero, gracias a Dios, está todo bien», ha comenzado diciendo.

«Por esto estuve más desaparecida en la segunda parte de la tarde, y con todas las cosas que tenía que hacer… Pero bueno. Fuimos al hospital, revisamos, y todo bien», ha continuado explicando para tranquilizar. Como muestra de que todo ha terminado bien, horas después ha celebrado una baby shower con toda su familia y amigos para celebrar que la llegada de Miguel cada vez está más cerca.

Alma Bollo está teniendo un embarazo muy complicado

No es madre primeriza, ya que se trata de su segundo hijo, el primero fue Jimena, a la que tuvo fruto de su relación con Juan José Peña. Tiempo después, el destino ha unido a Juan José con Aguasantas, ex de Manuel Cortés -hermano de Alma- y conocida por sus colaboraciones en diferentes programas de Telecinco.

La hija de Raquel Bollo por fin estaba empezando a disfrutar de este segundo embarazo, ya que en los primeros meses ha tenido problemas de todo tipo. Tras solo 27 semanas de gestación comenzó a sufrir contracciones, motivo por el que ha tenido que guardar reposo, pero una vez se recuperó de este problema sufrió una infección de orina que le provocó una fuerte fiebre.

A sus 24 años le había llegado en un buen momento, ya que estaba dispuesta a no esconderse y disfrutar cada momento como no pudo hacer en el primero. Su primer embarazo llegó con solo 19 años, por lo que la presión y las críticas le hicieron encerrarse en casa y abandonar por completo las redes sociales, pero ahora está centrada en su carrera como influencer, por lo que no se está guardando nada y está contando casi minuto a minuto cómo lo está pasando, aunque no todo está siendo todo lo agradable que ella esperaba.

Tras su paso por Supervivientes 2023 decidió retomar sus estudios de Derecho, carrera que aparcó para viajar a Honduras y centrarse en el reality y todo lo que llegó después. Una vez de vuelta a España se alejó de la televisión para volver a matricularse en la carrera, aunque esta vez de forma online, por lo que ha podido compaginar sus estudios con su embarazo y su trabajo como influencer.