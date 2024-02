Alma Bollo, embarazada de su segundo hijo a los 24 años

Alma Bollo se ha convertido, inevitablemente, en protagonista de la actualidad en la prensa del corazón. El pasado miércoles 7 de febrero, en Así es la vida, se dio a conocer una noticia verdaderamente sorprendente que tenía como protagonista a la hija de Raquel Bollo. Una información que fue compartida por Miguel Frigenti.

El que fuera colaborador de Sálvame ha sido el encargado de confirmar, tras muchos rumores y especulaciones, que Alma Bollo está embarazada por segunda vez. Recordemos que la hermana de Manuel Cortés ya es madre de una niña, llamada Jimena, que nació cuando la joven tenía tan solo 19 años.

Alma, actualmente, tiene 24 años y está embarazada de su segundo bebé, siendo el primero junto a su actual pareja. Recordemos que el padre de Jimena es Juan José Peña, del que se separó poco después del nacimiento de la pequeña. Éste, por su parte, sorprendió al comenzar una relación sentimental con Aguasantas, ex pareja de Manuel Cortés.

⚠️ ¡¡Atención!! ⚠️@MiguelFrigenti nos visita para desvelar en EXCLUSIVA en @asieslavidatele que Alma Bollo está esperando un hijo, ¡felicidades a la familia! 🍼 pic.twitter.com/7VU5Rhrll1 — Así es la vida (@asieslavidatele) February 7, 2024

En el programa Así es la vida, Miguel Frigenti quiso dar muchos detalles sobre este segundo embarazo de Alma Bollo. De esta forma, el periodista reconoció que la protagonista le confirmó la información pero aprovechó la ocasión para hacerle una petición muy concreta. ¿En qué consistía? En tiempo, para confirmar con los médicos que todo estaba yendo a las mil maravillas.

Lejos de que todo quede ahí, Miguel Frigenti fue más allá: «Está de entre dos meses y medio o tres», por lo que dará a luz en otoño. El colaborador del programa de Telecinco hizo saber que, a pesar de que el embarazo «no ha sido buscado», Alma Bollo está muy feliz con la noticia. Al fin y al cabo, va a volver a ser madre con su actual pareja, con quien lleva aproximadamente un año y medio de relación.

La historia de amor de Alma Bollo y su novio

La ex concursante de Supervivientes y su actual comenzaron su noviazgo en octubre de 2022. Tras varias semanas de rumores, Alma presentó públicamente a su novio, compartiendo una imagen en redes sociales en la que aparecían besándose. Desde el principio, los dos han mantenido una relación sentimental de lo más discreta. Al fin y al cabo, Miguel quiere ser anónimo y eso es algo que la hija de Raquel Bollo ha querido respetar en todo momento.

De hecho, hace un tiempo, la influencer confesó el motivo por el que no mostraba imágenes de su pareja: «No sale en fotos conmigo porque no quiere. No quiere que nadie le conozca. Considera que si sale en alguna foto conmigo es una forma de exponerse y no le apetece», reconoció.

Los dos han estudiado Derecho, pero se desconoce si se conocen de su paso por la Universidad de Sevilla. Lo único que se sabe es que, hace unos meses, Alma decidió ayudar a su pareja a terminar su TFG. En numerosas ocasiones, la joven ha reconocido que Miguel es nada más y nada menos que la “suerte” de su vida. Ahora, los dos van a hacer frente a una nueva etapa en sus vidas, como es la de ser padres. ¡Enhorabuena, pareja!