El pasado domingo 18 de mayo, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. De esta forma, fuimos testigos de cómo, durante el Oráculo de Poseidón, Anita Williams se vio superada tras una discusión con Montoya. Es más, la catalana rompió a llorar mientras abandonaba el directo. Lejos de que todo quede ahí, también pudimos presenciar uno de los reencuentros más bonitos y románticos que se recuerdan en este reality. ¿Los protagonistas? Álex Adrover y Patricia Montero. La actriz no dudó un solo segundo en poner rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para poder reencontrarse con su marido. Álex Adrover, por su parte, ni tan siquiera podía llegar a imaginar la gran sorpresa que le había preparado el equipo de Supervivientes 2025. Todo comenzó cuando el concursante creyó que tenía que enfrentarse a un reto, como otros tantos que lleva a lo largo de estas semanas.

Lo que no pensaba es que iba a volver a abrazar a su mujer, después de tanto tiempo. Debemos tener en cuenta que Patricia Montero se encontraba subida a una plataforma, desde la que se lleva a cabo el «Reto al sol». Nada más verle, la actriz no pudo evitar tirarse al agua para acercarse a toda prisa a su marido, a quien abrazó fuertemente. El concursante de Supervivientes 2025, visiblemente emocionado, solo alcanzó a decir lo siguiente: «Necesitaba verte. ¿Te has vuelto loca? Cuánto echaba de menos estos besos», comentó. Ella no daba crédito al gran cambio físico que estaba experimentando Álex Adrover: «Qué bueno estás… ¡Estás muy flaco, mi amor! Cada día me gustas más», aseguró, mientras le hacía saber lo bien que está concursando. Después de pasar un tiempo juntos, Laura Madrueño no dudó en preguntar a la actriz cómo estaba viviendo esta aventura que está experimentando su marido.

«Cada día me sorprende más. Sabía que lo iba a hacer bien, pero viéndole fiel a sus valores… Eres impresionante», aseguró Patricia Montero, visiblemente orgullosa del actor. Y añadió: «Era un sueño para él desde niño y teníamos que apoyarle». Lejos de que todo quede ahí, la presentadora desde Honduras les explicó que iban a poder disfrutar de una cena romántica.

Eso sí, para conseguirla, ambos tenían que aguantar más de ocho minutos en el «Reto al sol». Como no podía ser de otra manera, los dos decidieron aceptar. Así pues, se colocaron en las plataformas del mítico juego de Supervivientes. Mientras hacían frente a este reto, ambos no paraban de mirarse y de dedicarse palabras bonitas.

Lo hacían para aprovechar el tiempo y que, a su vez, los minutos pasaran más rápidos. Visiblemente emocionada, la actriz quiso aprovechar su visita a Honduras para dejar muy claro a Álex Adrover lo sumamente orgullosa que está de él y del concurso que está haciendo. Él, más allá de sentirse feliz por verla, quiso saber cómo estaban sus hijas y familiares.

Lejos de que todo quede ahí, el concursante de Supervivientes 2025 se sinceró como nunca con Patricia Montero: «He tenido mucho tiempo para pensar. Necesito para el tiempo contigo, he venido a aprender esto», reconoció. Ella se mostró de acuerdo con su reflexión: «Lo sé, paremos el tiempo, miremos a nuestras hijas con los ojos todavía más abiertos. Ya hemos ganado, lo quiero todo contigo». ¡Qué bonito!