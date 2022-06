Alejandro Nieto, criticado por su reacción al no poder compartir Nuevo Paraíso con Tania

Este jueves los concursantes de Supervivientes 2022 se enfrentaron a una nueva prueba de recompensa. Los dos ganadores iban a disfrutar de ser los primeros en disfrutar del Nuevo Paraíso, junto a un tercero que sería elegido por los compañeros. No obstante, la prueba terminó con una pataleta por parte de Alejandro Nieto.

En la prueba, los concursantes tuvieron que crear su propia caña con bambúes y cuerdas para llegar hasta el chisquero que debían pescar. Una vez conseguido, el siguiente objetivo ha sido hacer fuego. Después de medir la longitud de los brazos de los concursantes, se quedaron divididos en dos grupos para que todos jugaran en igualdad de condiciones.

Finalmente, Alejandro Nieto y Nacho Palau ganaron la prueba y esos dos huecos en el paraíso. Pero aún faltaba un puesto por ocupar, y los concursantes eran los que debían decidir quien les acompañaría en el paraíso.

Alejandro y Nacho, además de ganar la prueba, también eran los más votados por sus compañeros. El tercer puesto venía con triple empate: Tania, Ignacio y Anuar. Los dos ganadores tenían la responsabilidad de deshacerlo.

Alejandro optó por compartir el paraíso con Tania, mientras que Nacho optó por Ignacio. Finalmente el azar, en el juego de pares y nones, decidió que fuera Ignacio el tercer integrante, algo que enfadó mucho a Alejandro. Una actitud que provocó una oleada de críticas hacia el concursante en las redes sociales.

El asco que da Alejandro enfadándose porque no va al paraíso su novia que literalmente volvió antesdeayer? Ojalá Tania expulsada hoy #SVGala8

Jorge Javier: «Pues si no quiere ir que directamente se hubiese negado a jugar el juego del paraíso, ¿no?»

Alejandro se niega ir al paraíso si no es con Tania.

Es increíble el mal perder que tiene Alejandro por estas cosas da igual lo buen superviviente que sea por estas actitudes es por lo que no me gusta. Y Nacho Palau ole por ti por no ceder ante las exigencias de Alejandro #SVGala8

— Libertadexpresion (@comentando_show) June 9, 2022