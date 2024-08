Alejandro Nieto confiesa qué fue lo más duro de ‘Supervivientes All Stars’ y si volverá a un reality

No es ningún secreto que Supervivientes All Stars se ha convertido en una de las ediciones más sorprendentes de este reality. Y siendo honestos, no es para menos. Al fin y al cabo, Mediaset consiguió reunir a grandes leyendas de este concurso, como es el caso de Alejandro Nieto y Marta Peñate, campeón y subcampeona de Supervivientes 2022.

El gaditano, tras haber puesto punto y final a su paso por Supervivientes All Stars, ha querido utilizar sus redes sociales para hacer una ronda de preguntas y respuestas. De esta forma, el segundo clasificado de esta edición de leyendas se sinceró sobre muchas cuestiones. Entre ellas, qué ha sido para él lo más complicado de este nuevo paso por Honduras.

«Lo más duro de este Supervivientes ha sido la lluvia», reconoció, además del hambre que pasaron al estar prácticamente la gran parte del concurso sin la dotación básica. Además, quiso ir más allá: «Me ha partido todos los esquemas, te deja más cabizbajo. Además, la leña se moja, el fuego se apaga…» Y añadió: «Es una cadena tan dura lo de la lluvia que eso es lo más duro que me ha parecido de este Supervivientes».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Supervivientes (@supervivientestv)

Por si fuera poco, el novio de Tania Medina se sinceró sobre las amistades que se llevaba de esta nueva edición del reality: «Me llevo a varias personas, pero en especial a Jorge Pérez y a Lola. A Marta ya la conocía. Jorge y Lola son dos seres maravillosos, son seres de luz, aunque el grupo entero ha sido bueno. Abraham, Bosco, Logan e incluso Sofía. Y a Olga Moreno, que también me la llevo. A todos me los llevo por una cosa o por otra».

Lejos de que todo quede ahí, el ganador de Supervivientes 2022 no dudó en aprovechar la ocasión para agradecer, tanto a Telecinco como a Cuarzo, el hecho de que hayan contado con él para Supervivientes All Stars: «Ha sido un regalo. El mundo de la tele, aunque parezca que no, tiene sus cosas malas y hay mucho veneno, para qué no vamos a engañar».

Por si fuera poco, Alejandro Nieto fue más allá: «Participar en el All Stars para mí ha sido un reconocimiento de que hice un buen concurso en 2022. Ha sido un regalo. Yo iba con otro mood, a hacer supervivencia, y para mí ha sido un regalazo que la gente me haya apoyado y haber quedado subcampeón». Y añadió: «Me hubiera encantado ganar, pero se lo ha merecido Marta».

El gaditano, además, ha querido dejar claro que, al menos por el momento, ha tomado la firme decisión de alejarse de este tipo de programas de televisión: «Sinceramente son duros, ganas dinero pero se pasa jodido, y un reality, incomunicado, sin mi gente, no es lo que voy buscando ya». Y quiso ir más allá: «Si es colaborador en algún programa u otro tipo de concurso, sí, pero si es lo que he hecho hasta ahora, no».