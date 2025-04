No es ningún secreto que Vamos a ver, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito tiene en Telecinco. De hecho, una de las secciones que más gusta a los espectadores es la del Club Social, en la que Joaquín Prat y todos los colaboradores analizan la actualidad de la prensa del corazón, así como de diversos formatos de la cadena, como es el caso de Supervivientes 2025. El pasado jueves, en la nueva entrega, la audiencia fue testigo de cómo Alejandra Rubio y Kike Calleja se encontraban entre el equipo de tertulianos. Lo que nadie esperaba es que, conforme avanzase la emisión en directo del Club Social, ambos desapareciesen de la pequeña pantalla. Algo que, inevitablemente, generó una enorme confusión entre los espectadores. ¿Qué había ocurrido para que ambos tomasen una decisión tan drástica como abandonar el plató?

A pesar de que el presentador de Vamos a ver prometió a su audiencia que les explicaría por qué Alejandra Rubio y Kike Calleja habían abandonado su puesto, todo quedó en un segundo plano. Y es que, finalmente, los dos regresaron para seguir comentando la actualidad en el mundo del corazón. Inevitablemente, dadas las circunstancias, la hija de Terelu Campos volvió a ser protagonista de la mañana. De esta forma, el presentador hizo hincapié en lo sumamente feliz que veía a su compañera cuando comentaba lo que sucedía en otros formatos de Mediaset, como es el caso de Gran Hermano y Supervivientes, y qué distante estaba en otras ocasiones. Algo que no terminaba de entender. Así pues, para tratar de arrojar mucha más luz sobre este asunto y sobre su actitud en diversas ocasiones, la nieta de María Teresa Campos ha querido sincerarse. Y lo ha hecho con esa honestidad y contundencia que tantísimo le caracterizan.

Entre otras tantas cuestiones, la sobrina de Carmen Borrego ha dejado muy claro que no le gusta en absoluto que se hable de su familia en el programa en el que colabora, y es algo que no puede evitar: «Al final, para mí, en este momento de mi vida, una cosa va ligada a la otra». Y añadió: «Si no estuviera aquí sentada, no podría comentar los programas con los que me lo paso tan bien».

Lejos de que todo quede ahí, la nieta de María Teresa Campos ha aclarado que prefiere decir las cosas claras e ir «de frente». Así pues, no tuvo ningún reparo a la hora de dar a conocer su opinión sobre la manera de actuar de varios de sus compañeros en Vamos a ver, programa presentado por Joaquín Prat.

«No sois mis amigos, solamente espero un respeto», comenzó diciendo Alejandra Rubio. Acto seguido, fue mucho más allá: «Cuando veo desde mi casa cómo habláis de mí cuando no estoy, sinceramente, me molesta… Porque soy sincera y si tengo que decirte algo, te lo digo a la cara», expresó.