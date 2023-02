Alejandra Rubio se sincera sobre su ruptura con Carlos Agüera

Hace unas semanas se conocía la noticia de la ruptura de Alejandra Rubio con su pareja Carlos Aguera tras más de un año de relación. La influencer ha querido aclarar que el motivo de su ruptura no es otro que el llevar una relación a distancia y las diferentes perspectivas que tenían de ver la vida.

Alejandra Rubio ha acudido al plato de Fiesta para hablar junto a Emma García sobre como se encuentra actualmente: «Me resulta muy difícil hablar de esto porque nos queremos mucho y yo he sido muy feliz con él y además me llevo genial con su familia, igual que él con la mía. pero estas cosas pasan. No ha pasado nada malo entre nosotros pero sí que es verdad que yo soy de una ciudad el de otra y yo pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada», expresaba durante el programa.

Alejandra Rubio cuenta en exclusiva en #FiestaT5 dónde se encuentra ahora Carlos Agüera https://t.co/bK7n8B6RjB — Fiesta (@fiestatelecinco) February 4, 2023

Los compañeros de Fiesta no estaban muy de acuerdo con la tranquilidad y lo bien que se había tomado su separación, por ello le reprocharon el estar mintiendo. Ellos creen que la pareja ha roto por algo que va más allá de la distancia o de un simple enfado. Ella muy disgustada ante este comentario respondía diciendo que no todas las relaciones terminaban por tema de celos o necesariamente tienen que acabar mal: «Simplemente terminan porque las dos personas no están hechas para estar juntas», aclaraba.

Los colaboradores pusieron unas imágenes dónde aparecían Alejandra Rubio y Carlos en una discusión, estos preguntaban si se trataba de un problema de celos o qué es lo que había pasado, la hija de Terelu Campos no quiso responder y negaba en todo momento lo que estaban diciendo. Finalmente y ante la presión de los allí presentes explicó que era una tontería de un comentario de una persona cercana que le había sentado mal a Carlos.

Tanto ella como Emma García concluyeron con que tenían una forma de ver la vida y de ser muy distinta que hacía que chocaran continuamente: «Carlos y yo somos amigos y antes de ser pareja éramos muy buenos amigos, él se ha ido a Málaga con su familia porque es una persona muy familiar y tiene sus de toda la vida allí. Además, no le gusta mi ritmo de vida, ni tanta exposición», afirmaba.