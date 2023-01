Alejandra Rubio asegura que Kiko Hernández es el culpable del nuevo conflicto del clan Campos

Este fin de semana Kiko Hernández confirmó que Gustavo estaba dispuesto a sentarse en un plató para contar todas las intimidades de María Teresa Campos y de sus hijas Terelu y Carmen Borrego. Tan solo un día después, Alejandra Rubio respondía al colaborador desde el programa Fiesta, desvelando lo que opinaba de la información de Kiko.

“Sabía que, antes o después, con Kiko Hernández iba a pasar algo”, comenzó Alejandra, explicando que a día de hoy cree que «si estas grabaciones existen, debe haber un motivo muy importante para que se hayan hecho». No obstante, sigue defendiendo a Gustavo.

«Si Gustavo sale en el futuro a hablar, a mí él se me caería con todo el equipo. Sería una gran decepción para mí que se sentara en un plató para ir contra nosotras. Claro que sabe muchas cosas, lleva 34 años con mi abuela», aseguró Alejandra Rubio.

Después de un impactante #polideluxe de Kiko Hernández, escuchamos todo lo que tiene que decir una de las mayores afectadas, Alejandra Rubio 🔥 Arranca #FiestaT5 con @EmmaGarciaWeb 🎉 🔵 https://t.co/9HfTFyvIQw pic.twitter.com/a4J3ufmrxu — Fiesta (@fiestatelecinco) January 21, 2023

Por otro lado, Alejandra desmintió algunas de las afirmaciones que hizo Kiko Hernández: «Que Gustavo le ha dejado dinero a mi abuela es falso. Y si ha dicho eso, no entiendo el porqué. Lo de que estuvo un año sin pagarle también es falso. Lo que pasa es que me toca responder por cosas que no tienen nada que ver conmigo», señaló.

Además, espera que Gustavo mueva ficha, después de todo lo que se ha dicho de él en las últimas semanas. «Gustavo ahora lo está pasando mal, está muy dolido. Espero que haga algo al respecto, por supuesto. Se han dicho cosas tan fuertes…».

«Gustavo sabe millones de cosas, ha estado toda la vida con ellas, pero de mí, Gustavo no tiene ni idea. Es verdad que ellas han tenido una vida pública, pero también tienen una vida privada que la gente no conoce», aseguró la nieta de María Teresa Campos.