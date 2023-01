Alejandra Rubio muestra en ‘Fiesta’ cómo será el vestido de su boda

El pasado domingo en Fiesta, presentadora y colaboradores repasaron qué bodas de famosos van a suceder en 2023. Además del sonado desliz de Alejandra Rubio a la hora de desvelar el lugar de la boda de Kiko Matamoros y Marta López, la hija de Terelu Campus ha desvelado con qué vestido se casaría.

A algunas personas les gusta planear las cosas con mucha antelación y la colaboradora es una de ellas. No, la hija de Terelu no se casa todavía, pero tiene muy clara de decisión de cómo quiere que sea su vestido. “Es muy sencillo, de corte recto, pegadito, de corte sirena y con espalda al aire”, ha explicado Alejandra Rubio tanto a Emma García como a los espectadores mientras enseñaba una foto del mismo en su teléfono móvil. No le ha importado que cuando llegue el gran día el diseño de esta prenda tan especial ya no sea ninguna sorpresa.

Alejandra lleva saliendo aproximadamente año y medio con Carlos Agüero, un joven de Málaga que la única relación que tiene con la televisión es su relación con la pequeña del clan Campos. Por eso mismo ambos han querido mantener su relación fuera de redes sociales y focos y llevarla en privado. Solo una vez ha aparecido el chico en un plató y fue para darle una sorpresa a su novia por San Valentín en Viva la vida, lugar donde se le dio a conocer oficialmente.

A la colaboradora le hace especial ilusión este día y se nota por la manera en que ha contado todos los detalles sobre el vestido, pero ha querido insistir en aclarar que no existe una fecha para el día de su boda.

A pesar de que todo va a la perfección en su relación con el chico y de que este está ya integrado en la familia, todavía es demasiado pronto para una boda. Pero, sin duda, el día que esto ocurra Alejandra Rubio lucirá un vestido espectacular y será uno de los eventos del año.