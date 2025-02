Alejandra Rubio se sincera sobre la oferta laboral ha rechazado y por qué

Alejandra Rubio, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha ganado a pulso un hueco entre los colaboradores del programa Vamos a ver. Cada semana, la nieta de María Teresa Campos se sienta en ese famoso sofá para comentar con sus compañeros las diferentes novedades en cuanto a diversos asuntos y formatos, como es el caso de La isla de las tentaciones. El pasado jueves 20 de febrero, los espectadores de Vamos a ver se quedaron verdaderamente sorprendidos al ver a Alejandra Rubio en una nueva faceta laboral. Y es que la joven no dudó un solo segundo en acudir como reportera a la presentación de Santa Lola, la obra de teatro que va a protagonizar su madre, Terelu Campos. En un directo con el programa, la hija de María Teresa Campos confesó que fue la propia Alejandra la que la convenció para que aceptara esta propuesta tan sorprendente.

«¿Cómo vas a rechazar un papel protagonista en el teatro?», cuestionó la colaboradora y recién estrenada reportera de Vamos a ver. A pesar de que Terelu era el principal objetivo de los medios acreditados en esa presentación, hubo algunos compañeros que también aprovecharon la ocasión para dirigirse a Alejandra Rubio para hacerle alguna que otra pregunta. Un claro ejemplo lo encontramos en los compañeros de Europa Press, que quisieron saber si a la joven también le habían ofrecido algún papel en un momento dado, puesto que ella ha estudiado interpretación: «¿Te han ofrecido algo o tienes en mente algún proyecto de cine o teatro?», preguntó la periodista. Fue entonces cuando la sobrina de Carmen Borrego quiso tirar de sinceridad: «Sí que me ofrecieron, lo que pasa es que me ha pillado todo… Tampoco me he presentado a ningún casting todavía porque no me he visto preparada porque es muy difícil, ¿no?».

Por si fuera poco, la nieta de María Teresa Campos quiso ir mucho más allá al confesar el enorme respeto que le da enfrentarse a una prueba de esas características: «Es que estar ahí y que te vean y que te digan: ‘Oye, no me gustas’, pues hay que estar muy preparada para eso», confesó la colaboradora de Vamos a ver.

Lejos de que todo quede ahí, Alejandra confirmó el verdadero motivo por el que, en estos instantes, está algo más alejada de todo lo que tiene que ver con el mundo de la interpretación: «Ahora mismo estoy muy centrada en mi hijo, ya más adelante lo retomaré», aclaró, dejando claro que su mayor prioridad no es otra que pasar el mayor tiempo posible junto a su hijo Carlo, de casi tres meses.

Así fue el estreno de Alejandra Rubio como reportera de ‘Vamos a ver’

En la conexión en directo con el programa de Telecinco, la joven de 24 años reconoció estar muy nerviosa: «Es mi primera vez y me mandáis aquí con mi madre», comentó. Terelu Campos trató de tranquilizarla: «Yo siempre te voy a ayudar». En cuanto a la presentación, la protagonista de la obra Santa Lola se mostró muy contenta: «La rueda de prensa muy bien y han venido muchísimos compañeros que se han portado muy bien. Estoy aterrorizada porque mis miedos son lo que más miedo me da».

Alejandra quiso qué le había llevado a dar este importante paso, y Terelu no tardó en responder lo siguiente: «Mi propia inconsciencia. Llegaron y no me dio tiempo a reaccionar cuando de pronto me pregunté cómo había dicho que sí. Además, fui a tu casa a ver a mi bebé y tú me dijiste que si no lo hacía me dejaba de hablar».

Aprovechando la conexión en directo con Vamos a ver, la hermana de Carmen Borrego quiso dirigirse a su hija, al haber sido ella la persona que le animó a aceptar ser protagonista de esta obra de teatro: «No sé si te voy a agradecer toda la vida o si te voy a odiar toda la vida por exigirme hacer esto. Espero que te pueda seguir queriendo».