Alejandra Rubio reacciona al posible fichaje de Carlo Costanzia por un concurso de Telecinco

Alejandra Rubio se ha convertido, inevitablemente, en una de las colaboradoras de Vamos a ver que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Debemos tener en cuenta que acude, aproximadamente, un par de días a la semana al programa de Telecinco. Entre otras tantas cuestiones, lo hace para comentar lo que ocurre en la octava edición de La isla de las tentaciones. A pesar de todo, de vez en cuando, a la hija de Terelu Campos le toca defenderse de alguna acusación o aclarar algún rumor sobre su vida personal. No es algo que le apasione hacer pero, de vez en cuando, no le queda más remedio. Durante su paso por el plató de Vamos a ver el pasado jueves 13 de febrero, la nieta de María Teresa Campos ha tenido que hacer frente a las últimas informaciones que se han dicho sobre Carlo Costanzia, su actual pareja y padre de su hijo.

El programa quiso visualizar un vídeo que Alejandra Rubio y su novio publicaron en Instagram, en el que confirmaban que el hijo de Mar Flores no iba a concursar en Supervivientes 2025. «Señora vetadora», decía Alejandra en el vídeo en cuestión, mientras leía una noticia que confirmaba la participación de Carlo en este reality. El que fuese actor de Toy Boy no dudó en pronunciarse: «Aquí la única supervivencia que hacemos es a las gilipolleces día tras día», mientras que su novia fue más allá: «Día 1758 desmintiendo fake news». Pero no todo queda ahí puesto que, horas después de que ellos mismos hicieran público que Carlo no pondrá rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras, los compañeros de Yotele confirmaron que el joven iba a participar en otro concurso de Telecinco. Estamos hablando de nada más y nada menos que Bailando con las estrellas, programa presentado por Jesús Vázquez.

Lejos de confirmar o desmentir esta noticia, la colaboradora de Vamos a ver no dudó en responder a sus compañeros de la siguiente manera: «No tengo ni idea, preguntárselo a él». Unas palabras que, inevitablemente, desataron la risa entre el resto de tertulianos de Vamos a ver. Al fin y al cabo, con esa respuesta, Alejandra no aclaraba la información.

Por lo tanto, es cierto que su pareja podría llegar a hacer efectiva su participación en Bailando con las estrellas. Lejos de que todo quede ahí, Alejandra Rubio ha querido ir mucho más allá con ese otro rumor que está circulando. Y es que se ha dicho que tiene terminantemente prohibido a su madre, Terelu Campos, enseñar fotografías de su hijo a través de su móvil.

La joven no solamente ha negado en rotundo esta afirmación, sino que ha explicado lo que le ha pedido exactamente: y es que tenga cuidado. ¿El motivo? Alejandra Rubio no quiere que su madre enseñe a todo el mundo la imagen de su pequeño, puesto que le produce mucho pudor. ¡Es evidente que quiere ser lo más cuidadosa posible, en todos los aspectos!