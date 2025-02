Alejandra Rubio y Carlo Costanzia reaccionan a los rumores de participación en ‘Supervivientes’

Mientras La isla de las tentaciones sigue rompiendo audiencias en las noches de Telecinco, la cadena ya trabaja desde hace semanas para preparar el regreso de Supervivientes. Aunque todavía no hay nombres confirmados de forma oficial, el de Carlo Costanzia es el que se repite más en todas las quinielas, por lo que el italiano ha tenido que salir en varias ocasiones a la palestra para negarlo. La última en asegurarlo ha sido Marta Riesco, que desde el plató de Ni que fuéramos shhh ha dado la exclusiva de su participación junto al de Elena Tablada, ex de David Bisbal y Javier Ungría. Como era de esperar, Alejandra Rubio no ha tardado en reaccionar a esta información, aunque lo ha hecho en sus redes sociales y no ha esperado a poder hacerlo en el programa en el que colabora.

Minutos después de que Riesco lanzase la información, la pareja ha desmentido con un particular vídeo. Leyenda una noticia publicada en la red sobre esta supuesta información, ambos se han tomado a risa algunas de las frases, ya que un medio aseguraba que la hija de Terelu Campos estaría intentando parar el fichaje. «Ella vetadora», ha sido la frase con la que ha dejado claro que no es cierto. Por otro lado, en la noticia que estaban leyendo, ponían en boca de Carlo que ir a Supervivientes es «su mayor sueño», algo de lo que también se han reído.

«Aquí la única supervivencia que hacemos es a las gilipolleces día tras día», ha sentenciado el que fuera actor de la serie Toy Boy. Alejandra le ha quitado la palabra para dejar claro que viven en el «día 1758 desmintiendo fake news».

La nieta de María Teresa Campos ha reaparecido en Vamos a ver, el programa en el que colabora varios días a la semana, pero no querido hablar de este asunto en el plató del programa presentado por Patricia Pardo mientras Joaquín Prat disfruta de sus vacaciones.

Marta Riesco se reafirma en su información

Aunque no sería la primera vez que alguien de la familia Campos miente a la hora de desmentir algunas informaciones periodísticas, la colaboradora de Ni que fuéramos shhh ha dado más datos de los que maneja. Según Riesco, el mayor problema de Carlo es la negativa de Alejandra y de Terelu Campos a que participe, algo que está intentando salvar con ellas.

La periodista asegura que una fuente «muy fiable» le ha dejado claro que ha habido varias reuniones con el artista multidisciplinar y que incluso se ha sometido a los reconocimientos médicos previos. Otro dato que apoyaría esta versión, es que en el mes de marzo Costanzia se podrá deshacer de la pulsera telemática que le impide salir de España y que le obliga a dormir en un centro penitenciario cada noche.

Elena Tablada también desmiente a Marta Riesco

La ex de David Bisbal no parece dispuesta a viajar a los Cayos Cochinos y seguir los pasos de Javier Ungría, su último marido. En la conocida red social Instagram ha desmentido la información de su participación con un mensaje muy contundente.

«Es pisar tierra ibérica y comenzar con las banalidades, el trajín y las mentiras. Pero, ¿esta señora quién es? ¡Por Dios y por la Virgen! ¡Qué pereza tener que, 20 años después, seguir desmintiendo bretes! Ya, para matar al perro y que se acabe la rabia: ¡Jamás ha entrado en mis planes ir a ningún programa de supervivencia! Bastante sobrevivió mi familia en su día y sobrevivo yo a diario para hoy no tener la necesidad de separarme de mis hijas», ha escrito.

No sería la primera vez que un concursante de Supervivientes desmiente su fichaje por el programa, no hay más que recordar que se desveló que Isabel Pantoja sería concursante y se negó hasta la saciedad hasta unos días antes para mantener la confidencialidad. Por lo tanto, no hay que descartar que Carlo Costanzia sí que sea concursante del programa.