Terelu Campos ha disfrutado de uno de los veranos más sorprendentes y espectaculares de los últimos años. Entre otras cuestiones, porque se le brindó la oportunidad de volver a ejercer como presentadora en Aires de Fiesta. El pasado domingo 31 de agosto, durante la emisión de un nuevo programa de Fiesta, la malagueña estaba de celebración, puesto que cumplía 60 años. Por ese mismo motivo, el equipo quiso sorprenderla con un gran regalo. Todo comenzó cuando César Muñoz mostró a su compañera una enorme caja, que contenía un presente de lo más especial. Lo que la hija de María Teresa Campos no esperaba es que de esa enorme caja iba a salir nada más y nada menos que Alejandra Rubio. ¡No daba crédito! «¡Muchas felicidades! He venido a robarte un poquito de protagonismo, porque ya que homenajeas a todo el mundo cada fin de semana, esta vez vengo a homenajearte yo», explicó la sobrina de Carmen Borrego.

De esta forma, Alejandra Rubio confirmaba que su inesperada aparición en el programa de Telecinco tenía como cometido entrevistar a su madre. Eso sí, no tardó en lanzarle una advertencia: «Te aviso de que no va a ser una entrevista cómoda», bromeó. Acto seguido, comenzó a plantearle la primera pregunta: «Ahora que soy madre, es verdad que ves las cosas desde otra perspectiva y a mí me encantaría saber qué es eso que has hecho conmigo, qué me aconsejarías no hacer con el mío». Terelu Campos lo tuvo claro: «Te aconsejaría que fueses una madre más presente de lo que yo he sido», comenzó diciendo la presentadora de televisión. Y fue mucho más allá: «Yo tengo que reconocer que cuando fui madre intenté también cuidar mucho mi libertad. Quiero que ella cuide de su vida de mujer, de pareja, pero sin dejar de estar presente para su hijo», explicó.

Fue entonces cuando Alejandra Rubio quiso hacer otra pregunta a su madre: «¿Tú crees que soy una hija ‘porculerilla’?». Aunque adora a su hija por encima de todas las cosas, Terelu Campos no quiso dejar a un lado la sinceridad: «Sí, sin duda. Yo he sido rebelde, pero he sido más sencillita que tú», expresó.

Acto seguido, la hija de María Teresa Campos añadió: «En cuanto a carácter complicado, tengo que decir que la que está en primera posición eres tú, aunque a veces te intercambias el lugar con tu tía Carmen». Poco después, Alejandra Rubio lanzó una nueva pregunta a su madre: «¿Tú crees que yo acabaré haciendo portadas como hacéis vosotras?».

Para sorpresa de todos, Terelu Campos fue muy contundente con su respuesta: «Te voy a decir una cosa. A mí me encantaría que todo el mundo conociera lo maravilloso que es mi nieto, pero si las hicieras me gustaría que las hicieras solo sobre ti, no hablando de otras personas», reconoció.

Fue entonces cuando Alejandra Rubio decidió hablar, dejando muy claro que, para ella y su pareja, es absolutamente impensable que el rostro de su hijo Carlo aparezca en la portada de una revista. «Yo respeto a quien lo hace, pero es mi hijo y es una decisión que ya tenemos tomada», explicó.