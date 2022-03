Terelu Campos y Makoke protagonizaron un fuerte enfrentamiento este fin de semana en el plató de ‘Viva la vida’. A pesar de que durante años fueron buenas amigas, nada queda de esa amistad, y las palabras de Alejandra Rubio lo han confirmado.

Todo comenzó cuando hace tan solo unos días, la hija de María Teresa Campos y sus compañeros de ‘Sálvame’ se preguntaban cómo Makoke podía llevar ese tren de vida, trabajando en televisión tan solo tres días al mes.

Tras ver en el plató de ‘Viva la vida’ el vídeo sobre su vida de lujos que había emitido ‘Sálvame’, Makoke no tardó en estallar y en pedir cuentas a Terelu Campos, a quien consideraba su amiga hasta hace poco tiempo. «Yo pensaba que eras mi amiga, lo normal es que te alegres de las cosas buenas que me pasan, no que siembres la duda sobre mí», señaló la ex mujer de Kiko Matamoros.

Con la prudencia que le caracteriza, pero también de manera contundente, Terelu explicó que: «Yo a Makoke la considero una conocida y no confío plenamente en ella. Hay un motivo por el que nuestra relación ha cambiado y no lo voy a decir porque no me fio de que Makoke no lo haga público».

Por otra parte, Kiko Matamoros y Alejandra Rubio no dudaron en sacar la cara por Terelu. «Se han llevado bien por la relación de Alejandra y Anita, pero amigas lo que se dice amigas no han sido nunca”, señaló Kiko, que conoce muy bien la relación que tenían su ex mujer y su compañera.

Alejandra Rubio, por su parte, habló del motivo por el que la ex mujer de Kiko Matamoros y su madre se distanciaron: «Yo creo que a Makoke lo que le molesta es que yo sea tan amiga de Marta, porque somos íntimas, y mi madre creo que se ha molestado con ella por una bronca que Makoke y yo tuvimos una tarde aquí en plató».

Además, Alejandra explicó que la colaboradora de ‘Viva la vida’ se fue a por ella una vez en los pasillos de Telecinco: «A Makoke no le sentó bien que yo defendiera a Kiko en plató y se vino a por mí gritando, yo, por el cariño que le he tenido y porque es una persona mayor que yo, mantuve la calma», algo que su madre aun no ha perdonado a la ex mujer de Kiko Matamoros.