Alejandra Andrade: así es la periodista que descubrió a Ramón de Pitis en ‘Callejeros’

Alejandra Andrade regresa a la televisión y lo hace en Cuatro con la vuelta de Fuera de cobertura, un programa de reportajes que arranca con dos especiales sobre el Fentanilo. Así es la reportera que descubrió a Ramón de Pitis ‘el vanidoso’, uno de los personajes que saltó a la fama gracias a Callejeros.

Conocida por los espectadores gracias a espacios como En tierra hostil y Encarlados, durante años ah sido pareja profesional inseparable de Jalis de la Serna, otros de los reporteros más conocidos de nuestra televisión. Mientras él decidió quedarse en Atresmedia, Alejandra tomó la decisión de fundar su propia productora.

Hoy es un gran día para el equipo de @FueraCober Estamos deseando que lleguen las 22:50 a @cuatro para emitir la primera parte de ‘Fentanilo. Una epidemia leta’. Màs de 200 personas mueren al día en USA por sobredósis. Ponemos nombre y corazón a las cifras de esta tragedia👇 pic.twitter.com/NYDd2Hufyg — Alejandra Andrade (@_aleandrade_) October 23, 2023

Esta madrileña que parece no temerle a nada, comenzó su carrera profesional como reportera de El Mundo TV, algo que le marcó para siempre. Desde entonces ha sido una de las caras y voces habituales de la investigación periodística.

Aunque en aquel momento no salió ante la cámara, fue la ‘culpable’ de hacer saltar a la fama a Ramón de Pitis, conocido también como ‘el vanidoso’. En 2008 le descubrió a la salida de la estación de Metro del barrio madrileño, donde lanzaba sus teorías sobre cómo tiene que ser un hombre y explicó cómo fue su experiencia con la droga.

De aquel encuentro no solo nació uno de los personajes más virales de la red, también una amistad entre ellos. En el verano de 2023 anunciaron su reencuentro para celebrar el cumpleaños de Ramón, que cumplía 67 años. «67 años cumple hoy Ramón de Pitis. He comido con él y todavía me duele la tripa de la risa», así anunciaba Alejandra en su cuenta de Twitter.

Jalis de la Serna fue su pareja profesional

Parecían inseparables, tanto que ambos dieron juntos el salto desde Callejeros a otros programas como En tierra hostil y Encarcelados, con los que dieron el salto a Atresmedia. Ambos se adentraron en las cárceles más duras del mundo y visitaron los países más peligrosos, pero ella decidió tomar su propio rumbo en 2015 para crear su propia productora.

Mientras Jalis permanece en Atresmedia, estrenará una nueva temporada de Enviado especial en laSexta, su amiga y compañera decidió cumplir su sueño después de ser madre. Su regreso sería en Mediaset, de nuevo en Cuatro, pero bajo el título de Fuera de cobertura.

Tras varios años en stand by, Alejandra Andrade regresa en 2023 con una nueva temporada que comenzará con un especial dedicado al Fentanilo, la droga que está causando estragos en Estados Unidos. La primera entrega se podrá ver el lunes 23 de octubre a las 22:40 h y la segunda el lunes 3o a la misma hora.