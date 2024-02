Alba Carrillo sorprende con un inesperado dardo envenenado a Ana Boyer en ‘Bake off’

El pasado lunes 26 de febrero, Bake Off: Famosos al horno regresó al prime time de La 1 de Televisión Española de la mano de un nuevo programa. El popular talent culinario se ha convertido en todo un acierto para el grupo de comunicación, pues cada vez son más los espectadores que ven las vivencias de celebridades como Alba Carrillo y sus compañeros tras los fogones.

Pero, y con la final cada vez más cerca, no es de extrañar que comiencen a surgir los primeros roces. De hecho, esta situación se pudo ver durante el último programa entre Ana Boyer y Alba Carrillo. Un fuerte intercambio de palabras donde la colaboradora televisiva no dudó en dejarle las cosas claras a la hija de Isabel Preysler.

Esta semana, cuatro participantes tenían que compartir el polémico abatidor. Terelu Campos, Rocío Carrasco, Alba Carrillo y Ana Boyer tenía que compartirlo para poder llevar a cabo el cocinado de sus respectivos postres. Por ello, el objetivo era abrirlo lo menos posible para que no se estropease la cadena de frío.

Posteriormente, Rocío Carrasco se dispuso a poner su postre en el abatidor debido a que necesitaba enfriarse. Sin embargo, la participante no pudo hacerlo debido a que no había espacio. «Vamos a ver, hay un abatidor para cuatro personas, ¿vale, cariño? ¿Cómo puede ser que haya una tarta arriba, en un espacio en el que cabría otra tarta, y luego tenemos que meter nuestras tres tartitas debajo, así, apretadas? Pues, no puede ser», dijo molesta Alba Carrillo.

La colaboradora televisiva salió en defensa de la hija de Rocío Jurado. Pero, aunque Carrasco le decía que no pasaba nada, Carrillo no pudo evitar enfadarse. Pues, la tarta que estaba ocupando mucho espacio innecesariamente era la de Ana Boyer. Aun así, la hija de Isabel Preysler no hizo nada por dejarle especio a su compañera.

Alba Carrillo en Bake Off: Famosos al horno: «Ya está bien de ser tan buena»

Ana Boyer no hizo nada por ayudar a Rocío Carrasco a pesar de las quejar de Carrillo. Por ello, la colaboradora televisiva fue directa a su amiga y le dijo que tomase cartas en el asunto por el bien de su continuidad en el programa. Sin embargo, la participante no quería generar enfrentamientos en la cocina.

«Ana, necesitamos espacio para todos. Claro, para que te quepa a ti estamos rompiendo las soletillas de los demás», le dijo Alba Carrillo a Ana Boyer. Ante ello, la hermana de Enrique Iglesias fue clara. «Alba, lo he puesto en el primero que me cabía», señaló. Unas palabras con las que le hizo saber que no iba a mover su elaboración porque podría romperla.

Luego, en uno de los totales del programa, Alba se quejaba frente a las cámaras del poco compañerismo de Boyer. «Esta señora… Que adapte el espacio a lo suyo. Y si no que se compre un abatidor, que tiene dineros», dijo tajantemente. Por su parte, la participante alegó que no escuchaba bien lo que estaba sucediendo con el abatidor, pero que, por lo que pudo oír, prefirió hacer oídos sordos a los enfrentamientos.

«Es que ya está bien de verdad. Nada, ya está, le doy el abatidor a Ana. Quédatelo, con todos los tenistas. ¡Llévate el abatidor a la ATP!», sentenció Carrillo al ver que la situación seguía igual. Unas palabras contundentes con las que hizo referencia a la profesión del marido de Ana Boyer.