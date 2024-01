Alba Carrillo: la inesperada reacción tras coincidir con su ex pareja

Alba Carrillo se encuentra envuelta en muchos proyectos, entre ellos, el actual concurso culinario Bake Off: famosos al horno. También recientemente ha sido fichada por Mañaneros, el programa presentado por Jaime Cantizano y el pasado jueves estuvo en FITUR, donde ha vivido un encuentro con una de sus anteriores parejas.

Feliciano López, tenista y director de la Mutua Madrid Open, acudía también al evento. Él es el ex marido de la colaboradora, con quien ahora tiene una relación un poco tensa, ya que la periodista siempre aprovecha para lanzarle alguna que otra pulla. Ambos se han vuelto a encontrar en este evento y ha comentado acerca del momento.

«¿Está aquí? No, no», decía la colaboradora cuando un periodista le informaba de que su ex marido se encontraba en el mismo lugar. El entrevistador le planteaba la posibilidad de encontrárselo accidentalmente, a lo que ella ha respondido: «Ah pues nada, no le digo ni hola y ya está, para mi es como una columna, me da igual». La madrileña se cerraba en banda a cualquier encuentro con Feliciano López, declarando que ni siquiera le dirigiría la palabra.

«Si él me saluda y es educado pues le contesto, no tengo problema, pero no voy a ir yo. No tengo especial interés en saludarle, le saludaría como todo el mundo que me diga hola», aclaraba la escritora ante la situación. Está claro que la modelo ni se plantea comenzar una conversación con él, a no ser que él se dirija a ella, aunque parece que de un saludo no pasa.

Alba Carrillo parece que lo tiene claro respecto a su situación con Feliciano López, así que ella parece ir a lo suyo, sin intención de saber nada del que fue entonces su marido, con quien ha coincidido en este evento sin que se lo esperaran.

El nuevo novio de la colaboradora

Alba Carrillo ha vuelto a encontrar el amor, y lo ha hecho con Álex Coves, su nueva pareja. El nuevo novio de la escritora es un empresario que es reconocido por ser uno de los fundadores de la marca de gafas Hawkers. Además, ha conseguido un gran renombre gracias a la marca de accesorios personalizables Rootless, de la cual es imagen de marca Miguel Ángel Silvestre.

Al empresario le encanta la naturaleza y viajar, además de estar en contacto con los animales y practicar deporte muy a menudo. La escritora ha encontrado en él un nuevo amor del que se siente muy agradecida: «Y he conocido a Álex, que me vuelve loca. Gracias. Voy a por ti, 2024», decía Alba Carrillo sobre su experiencia en el pasado año 2023 que le ha traído este nuevo amor.