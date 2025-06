Rubiales recurrirá al Tribunal Supremo la condena por el beso a Jenni Hermoso para pedir su absolución

Luis Rubiales recurrirá la sentencia confirmada este miércoles por la Audiencia Nacional por la que se le condena a 18 meses de multa -con cuota diaria de 20 euros- por el beso no consentido a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino del año 2023. Rubiales recurrirá la condena al Tribunal Supremo al considerar que este tribunal «ya ha marcado nítidamente la línea de no considerar punible un beso cuando no hay intención sexual, como es el caso».

Según ha explicado su abogada, Olga Tubau, «desde el máximo respeto a la Sala de la Audiencia Nacional que ha dictado la sentencia en grado de Apelación, no compartimos el razonamiento de la sentencia». Así, como añade la abogada de Luis Rubiales, «vamos a interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo para obtener una sentencia absolutoria que resulte ajustada a derecho».

La Audiencia Nacional ha confirmado este miércoles la condena al ex presidente de la Federación Española de Fútbol por ese beso no consentido a Jenni Hermoso, como delito de agresión sexual. Eso sí, la AN también mantiene la absolución del delito de coacciones para Rubiales y para los otros tres acusados en este procedimiento: Jorge Vilda (ex seleccionador de España femenina), Albert Luque (ex directo de la selección masculina) y Rubén Rivera (responsable de marketing de la RFEF).

La resolución confirmada por la Audiencia desestima todos los recursos presentados tanto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las acusaciones particular (ejercida por Jenni Hermoso) y popular, así como por la defensa de Rubiales y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Penal el pasado 20 de febrero. Es decir, la sentencia se queda tal y como estaba.

También rechaza las cuestiones de nulidad planteadas y explica que en el marco de un recurso de apelación el tribunal de apelación no puede realizar una nueva valoración de las pruebas cuya práctica no ha presenciado. Basándose en doctrina del Supremo, recuerda que la Sala debe comprobar que el tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica, realizando una valoración de las pruebas «no manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente».

Rubiales recurre al Supremo

Así, ahora el paso que da Luis Rubiales es llevar el caso al Tribunal Supremo, al que pedirá su absolución con este recurso. Cabe recordar que también la defensa del ex presidente de la RFEF recurrió la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado mes de febrero, sin éxito al ser confirmada este miércoles. También la acusación particular (Jenni Hermoso) y la Fiscalía recurrieron la sentencia pidiendo más castigo para Rubiales y no tuvieron tampoco éxito.