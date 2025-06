Ayuso tras la cumbre de la OTAN: «Sánchez trata a los españoles como idiotas»

Tras la cumbre de los líderes de la OTAN celebrada este miércoles en La Haya y marcada por aumentar el gasto en Defensa, Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez de tratar a los españoles «como idiotas» y de «buscar una polémica ficticia muy propia de líderes boliviarianos.»

«Buscan un enemigo con el que confrontar, para alentar a sus bases sin medir las consecuencias. Y esto lo van a pagar generaciones enteras si seguimos por este camino», insistía Ayuso desde Nueva York, en la presentación de la campaña It´s Abierto, It´s Madrid Region.

Sus palabras llegan después de que Pedro Sánchez haya suscrito este miércoles la declaración de La Haya, en la que los países de la OTAN se comprometen a aumentar del 2% al 5% el gasto en Defensa de aquí a 2035, tal y como había exigido Donald Trump con el acuerdo del secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Sin embargo, tras la firma del acuerdo, el presidente del Gobierno ha reconocido que España, en estos momentos, se mantendrá en el 2,1% del PIB porque así «es suficiente.» Sánchez ha asegurado que es el Ministerio de Defensa quien ha analizado «de forma rigurosa» que se puede cumplir con las capacidades exigidas por la OTAN con un 2,1% del PIB. «La clave es responder a las capacidades que acordamos con la OTAN», ha afirmado el presidente del Gobierno.

Ante esto, Ayuso ha querido dejar claro desde EEUU (donde se encuentra de viaje oficial), que España es un país plural, descentralizado, que tiene unas comunidades autónomas y gobiernos de diferentes signos y que ven las cosas de otra manera. «Nosotros, desde luego, aparte de ser un gobierno netamente, abiertamente proamericano, estamos totalmente en contra de romper puentes, de quemarlos con administraciones como la de los Estados Unidos».

Así lo ha trasladado la presidenta regional en declaraciones a los medios de comunicación después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado a España con represalias comerciales por no comprometerse con el gasto militar del 5% del PIB.

«Creo que el presidente del Gobierno trata a los españoles como idiotas, acaba de firmar un acuerdo delante de todo el mundo, delante de todos los países que conforman la OTAN, y a continuación nos dice que no ha firmado lo que todo el mundo ha visto que hemos firmado, como si la prensa no tuviera ojos y como si los españoles no estuvieran informados», ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Además, la presidenta se ha preguntado en qué momento Sánchez piensa que a ningún país de Occidente le puede ir mejor si rompe relaciones con los Estados Unidos. «Creo que cuando uno está aislado de los Estados Unidos y más en Occidente, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad e inseguridad geoestratégica. Te va aislando de las primeras potencias del mundo», ha expresado.

Frente a ello, ha reivindicado que hay muchos gobiernos en España que se niegan a ir por ese camino y ve «lógico» que otras potencias exijan a los demás un esfuerzo similar al suyo en defensa.

«Tenemos un gobierno que va como pollo sin cabeza, lo que pasa es que antes lo sabíamos la inmensa mayoría de los españoles y cada vez más la opinión pública, y hoy, por si había alguna duda, ha quedado claro a ojos del mundo», ha resaltado.