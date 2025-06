No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado martes 24 de junio pudimos disfrutar del capítulo 622 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Petra ha regresado a palacio, y lo ha hecho con la firme intención de recuperar su puesto como ama de llaves. Algo que, inevitablemente, ha generado una enorme tensión con Pía y Rómulo. ¡No es para menos! Leocadia, por su parte, no tarda en reunirse con la señora Arcos para lanzarle una advertencia. Y es que todo debe funcionar correctamente a su vuelta.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo María Fernández tiene un tenso enfrentamiento con Samuel por haber traído de vuelta a Petra. Todo ello mientras Lope hace todo lo que está en su mano para convencer a Vera de que le ayude a infiltrarse en la casa de su familia, a pesar de los riesgos que corre. Pía y Curro empiezan a inquietarse ante la desaparición de Esmeralda, ya que empiezan a temerse lo peor. Por si fuera poco, el hermano de Jana decide espiar a Lorenzo y no tarda en enfrentarse a él para tratar de defender a Ángela de su constante abuso. Catalina ha querido preparar a Adriano para comportarse de forma correcta en la fiesta, mientras que Manuel recibe una misteriosa carta de su madre. Algo que le produce una profunda inquietud, hasta tal punto que no ha dudado en buscar consuelo en Rómulo.

¿Qué sucede en el capítulo 623 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 25 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo el día de la fiesta se acerca, por lo que Adriano empieza a ser cada vez más consciente de que Catalina y él se la están jugando mucho. Por lo tanto, es evidente que Curro va a ser alguien clave para que el futuro conde esté a la altura.

Quien no parece estarlo es el servicio. Por lo menos a ojos de Petra. Así pues, la señora Arcos acaba poniendo a todos al límite con la excusa de la fiesta. Manuel, por su parte, continúa sin intención de acudir al evento que ha organizado el Duque de Carvajal y Cifuentes, pero lo que realmente le atormenta es tener que tomar una decisión respecto a la carta de su madre.

Lope no duda un solo segundo en insistir a Vera que le permita ir a casa de los Duques de Carril, puesto que el cocinero está convencido de que, de lograrlo, sería la forma perfecta de librar a su novia de su padre. Curro se ha planteado la posibilidad de contar a Lope las verdaderas razones de su investigación a la joyería Llop. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.