La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado lunes 23 de junio, los espectadores van a poder disfrutar del capítulo 621 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Lisandro y Leocadia no han dudado en unir fuerzas para preparar todos los detalles de la fiesta con la que conmemorarán el nuevo título recibido. Todo ello mientras Adriano no puede evitar mostrarse bastante inquieto por la exposición que va a suponer esta situación. Lope, tras compartir con Curro y Pía la verdadera relación entre Vera y el Duque de Carril, ha optado por trazar un plan.

¿En qué consiste, exactamente? En infiltrarse en su casa para averiguar muchos más detalles sobre el propietario de la Joyería Llop. Rómulo ha dado el importantísimo paso de sincerarse como nunca con Emilia, haciéndole saber que el Marqués de Luján le ha ofrecido una casa para que se quede. Él no ha dudado en rechazarla, ya que su mayor sueño es vivir junto al mar de la mano de la enfermera. Y no va a parar hasta lograrlo. Leocadia ha accedido a que Ángela regrese a palacio, pero lo hará con unas condiciones que probablemente no gusten en absoluto a la joven. Un regreso inesperado ha sacudido de lleno al servicio de palacio. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Petra. Con una actitud cuanto menos beligerante, se muestra dispuesta a recuperar su puesto de trabajo. ¡Le pese a quien le pese, sin importar en absoluto las consecuencias!

¿Qué sucede en el capítulo 622 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 24 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Petra regresa a palacio con la firme intención de recuperar su puesto como ama de llaves. Algo que genera una profunda tensión entre Pía y Rómulo. La señora Arcos es advertida por Leocadia sobre qué debe funcionar a la perfección tras su regreso.

María Fernández tiene un tenso enfrentamiento con Samuel por haber logrado traer de vuelta a Petra, mientras que Lope hace lo que está en su mano para convencer a Vera de que le ayude a infiltrarse en casa de su familia. Curro y Pía se sienten inquietos al saber que Esmeralda ha desaparecido, puesto que temen que le haya podido pasar algo grave.

Curro espía a Lorenzo y tiene un tenso enfrentamiento con él por intentar proteger a Ángela de su constante abuso. Todo ello mientras Catalina prepara a Adriano sobre cómo debe comportarse correctamente en la fiesta. Manuel recibe una misteriosa carta de su madre, por lo que no duda en buscar consejo en Rómulo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.