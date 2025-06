Lo que llega hoy a España no es normal: la AEMET avisa de una DANA que va a dejar tormentas extremas en estas zonas

La AEMET avisa de una DANA que va a dejar tormentas extremas en estas zonas, España se prepara para lo peor. Lo que pensábamos que no sería posible, se ha convertido en una realidad, nos enfrentamos a una serie de cambios que nos alejan de lo que sería habitual para esta época del año. Tenemos por delante una situación que se complica por momentos y que puede acabar siendo la antesala de algo más.

Los expertos de la AEMET no dudan en advertir a la población de lo que está a punto de llegar, una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos acompañe en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de situaciones que pueden ser claves y hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante. Sin duda alguna, tenemos que empezar a ver llegar un giro radical que se ha convertido en uno de los peores miedos posibles. Con una DANA que realmente puede acabar siendo la antesala de algo más.

No es normal lo que llega hoy a España

España está viviendo unos días en los que parece que el verano se ha convertido en algo muy diferente a lo que teníamos. Estos días de altas temperaturas han dado paso a un cambio de ciclo muy distinto que hasta la fecha no hubiéremos ni esperado, con un giro radical que ha acabado siendo la antesala de algo más.

Las alertas por altas temperaturas no han sido las únicas que se han ido activando con el paso de las horas. Nuestro país se divide entre el horno que será una parte del territorio y lo que acabará siendo otra que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos datos claves.

Es momento de dejar salir una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Los planes ante estas vacaciones o esta llegada de un giro radical que hasta el momento no habíamos visto en unos mapas del tiempo que no traen buenas noticias.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una serie de datos que pueden cambiarlo todo y que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos harán reaccionar a tiempo.

La AEMET lanza una importante alerta ante la llegada de una DANA

Algunas zonas de España están en alerta ante la llegada de una DANA que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, tenemos por delante un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que estábamos viviendo con un giro radical que en estos días desconocíamos.

Tal y como nos explican desde la página web de la AEMET: «El miércoles se espera que finalice el paso de una dana por el noroeste de la Península, saliendo por el Cantábrico, aunque con incertidumbre en cuanto al posicionamiento exacto de la misma. Se espera abundante nubosidad de evolución con chubascos acompañados de tormentas en amplias zonas del tercio norte, yendo a menos durante la tarde. Éstas se prevén fuertes, con granizo y rachas muy fuertes de madrugada y durante el día en amplias zonas del noroeste de la meseta, en el Cantábrico y en Galicia, donde se mantendrá nuboso durante la mayor parte del día. No se descartan chubascos con tormentas vespertinas en el Pirineo occidental y en el Cantábrico occidental. En Canarias, cielos despejados al sur y nubosos al norte, con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. Probables brumas y bancos de niebla matinales en Galicia y Cantábrico. Calima en el tercio oriental y en Baleares».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Se prevé un descenso generalizado de las máximas, salvo localmente en el Ampurdán, costa del Sol, oeste de la meseta y el sudeste, donde se esperan ascensos. Aún así, se espera superar los 34-36 en Baleares, costa del Sol y valles del sudeste y del nordeste peninsular, incluso los 38-40 en la depresión del Ebro y Mallorca. Las mínimas en descenso prácticamente generalizado en la península. En los archipiélagos no se esperan cambios significativos.

Soplarán vientos flojos en la Península y Baleares, algo más intensos en litorales del oeste en el Cantábrico, de poniente en el Estrecho y Alborán. Predominio de la componente este en Baleares y el tercio oriental peninsular, tendiendo a oeste. La componente oeste predominará en el resto de la Península con vientos terrales. En Canarias, alisios con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas en estas partes del país: «Tormentas y chubascos localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes en amplias zonas del noroeste de la meseta del Cantábrico, yendo a menos durante la tarde. Temperaturas máximas significativamente elevadas en el tercio este peninsular y en Baleares».