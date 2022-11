Aitana se sincera sobre la historia de superación detrás de ‘La Última

La cuenta atrás para el estreno de La Última está a punto de terminar. El próximo 2 de diciembre verá la luz la serie protagonizada por Aitana y Miguel Bernardeau para Disney+. Se trata de uno de los estrenos de ficción juvenil más esperados del año, y para hacer más amena la espera, el pasado viernes vio la luz la canción principal de la serie.

Bajo el mismo título de la serie, se trata de una canción que Aitana interpretó por primera vez en su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona bajo el marco de su gira 11 Razones+ Tour. Un tema que formará parte de la banda sonora original de la película, que tal y como la artista desveló, tendrá su propio disco.

Será un disco interpretado por Aitana, en el que estarán incluidas todas la canciones que su personaje, Candela, interpreta a lo largo de la serie. Ahora, la artista ha desvelado la historia de superación que hay detrás de la canción principal.

«Toda esta idea de crear la serie, dijimos, ‘estaría muy bien que, si al final, yo me meto dentro en un proyecto como actriz que tenga que ver con mi día a día, que es la música’”, cuenta Aitana en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram sobre el proceso de creación de su personaje.

“Se puso sobre la mesa la idea de hacer un disco dentro la serie y empecé un poco a darle vueltas, a componer, me ponía a escribir sobre las ideas que yo podía tener a raíz que nos iban mandando guiones. Según cómo iba viendo a Candela, me iba imaginando cómo podían ser esas canciones a raíz de la historia”, recuerda la artista.

Aitana recuerda que: «Cuando me explicaron un poco los guionistas y se nos ocurrió a todos un poco la idea de que Candela tenía todo lo que tenía dentro y componía canciones y era su forma de sanar muchas cosas es porque le habían hecho bullying en el colegio. Se me encendió algo de ‘vale, siento que obviamente es un tema muy importante del que hablar, y me gustaría contar esta historia de superación de Candela, en este caso, con una canción’”.4

“La que más habla sobre esa superación de lo que recuerdas y de cómo lo has sanado y no vas a vivir algo semejante, es un poco La última”, admitía, “acabé enseñándoles a Disney y a todo el equipo las canciones que había hecho y les dije que, para mí, lo lógico sería que se llamase La última porque era la canción que representaba mejor el concepto de toda la serie», concluye la cantante.