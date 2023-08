Aitana se sincera sobre las canciones que componen ‘Alpha’: “Soy muy dramática”

Alpha, el tercer disco de Aitana, ya está en camino. Un disco que se presenta como uno de los álbumes nacionales más esperados de este 2023, y que ya tiene fecha de lanzamiento, pues la artista catalana anunció hace apenas unos días que verá la luz el próximo 22 de septiembre.

La artista catalana ha vuelto de las vacaciones de verano con las pilas cargadas y, tras el estreno de la canción miamor, su esperada colaboración junto Rels B, ha puesto rumbo a México, donde además de actuar en los premios Kids Music Awards, también ha realizado una extensa promoción.

Aitana se encuentra en una nueva etapa profesional y no es ningún secreto que su nuevo disco no seguirá la línea del pop estándar que lanzando en el último año. No obstante, durante las entrevistas realizadas en México ha querido matizar que su nuevo disco tendrá baladas, así como también ha dado algunos datos hasta ahora desconocidos de Alpha.

¿Qué podemos esperar del nuevo álbum de @Aitanax #alpha ?

Ella misma nos lo contó, 🫶 en resumen: mucha verdad. 🫰 pic.twitter.com/odNcehg0qI — Obed Alexander (@obedalexander24) August 30, 2023

«Es un disco de mucha verdad, es un disco que he hecho muy rápido, en un mes y medio. Hay muchas cosas que salen solas porque las sientes así, pero igual es un disco que hice en enero y febrero, hay cosas que ya como que ya el tiempo va pasando y está todo más tranquilo, todo está mejor», explicó durante la promoción realizada en México.

«A mi me pasa mucho que soy muy dramática, dramatizo muchas situaciones, y hay muchas canciones, lo aviso, que están llevadas un poco al extremo, porque también me gusta escribir de esa forma, lo hice en 11 Razones, imagínate… en 11 Razones hay un montón de cosas que yo ahora las escucho y digo ‘ dios mío Aitana por favor, qué necesidad’», añade la artista.

«El arte tú puedes modificarlo como quieras pero es divertido, ¿no? Hay canciones que dicen una cosa, canciones que dicen otra, entonces es como muy contradictorio, pero al final son etapas y procesos de la vida y ya, y eso es lo que tiene Alpha, que es muy de verdad», concluye la cantante.