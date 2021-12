2021 ha sido, sin duda, el año de Aitana. La artista se ha proclamado como una de las españolas más escuchadas en las plataformas digitales y ¡No es para menos! ya que con temazos como ‘Formentera’ no ha parado de sonar en todos los sitios. Su último logro, ser portada de la prestigiosa revista Elle para el número de enero.

La joven catalana de 22 años, ha concedido a Elle una sincera entrevista en la que ha abordado temas como la fama, su influencia en la gente más joven y el éxito a una edad tan temprana. Una montaña rusa de emociones que ha confesado que espera seguir disfrutando durante muchos años.

Y es que, a su corta edad, tiene 36 discos de platino y 12 discos de oro. Es la nueva imagen de Tous. Ha escrito un libro y tiene un sinfín de galardones como el Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año y el de Mejor Artista de España en los MTV Europe Music Awards.

Además, acaba de terminar su gira ’11 Razones Tour’ en la que ha recorrido las capitales más concurridas de nuestro país vendiendo todas las entradas en cuestión de minutos. Una apabullante éxito del que reconoce sentirse completamente agradecida.

«Es increíble. Desde que salí de la academia no he dejado de trabajar, y tampoco lo he querido. Estoy muy agradecida por la gente que me escucha, que confía en mí…», afirmó en la entrevista para Elle.

Además, ha querido adelantarnos algunos detalles sobre sus próximos proyectos profesionales. «El nuevo álbum será un poco más sensual, electrónico, bailable…, siempre dentro del pop. En mis dos anteriores hablo de amor, aunque es un amor demasiado de película. Este es más real», concretó.

Por otro lado, la catalana también ha querido hablar sobre la importancia de la salud mental y el mantener los pies sobre la tierra. «Me gusta ir al psicólogo y ser consciente de lo que me está ocurriendo. Pero también creo que, con la edad que tengo y las vivencias que estoy experimentando, es normal estar subida en una montaña rusa».

Sin duda, esta ha sido una de las entrevistas más sinceras de Aitana, una mujer que no para de cosechar éxitos ¡Y nosotros que nos alegramos!