Aitana hace una reflexión sobre Melody y su paso por ‘Eurovisión’: «Hay que tener un par de ovarios»

Uno de los temas más comentados en nuestro país, durante las últimas semanas, ha sido el relacionado con las votaciones de Eurovisión. El popular festival de música se ha convertido en uno de los eventos anuales más seguidos por el público internacional, por obvias razones. En nuestro caso, Melody fue la encargada de representar a España al ritmo de Esa Diva. Un tema absolutamente arrollador que, lamentablemente, no fue muy bien valorado. Y es que, la sevillana quedó antepenúltima en la tabla de posicionamientos. Una terrible marca que, como era de esperar, despertó todo tipo de comentarios hacia el Festival de la Canción. Desde entonces, numerosas celebridades se han pronunciado respecto a esta situación, siendo Aitana una de ellas.

La cantante catalana, de 25 años, se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum: Cuarto Azul. Por ello, ha acudido al pódcast de Cara C para hablar de este proyecto. Pero, Cris Regatero quiso saber la opinión de la joven respecto a la polémica eurovisiva. Una cuestión que Aitana respondió con honestidad. «No sé lo que ha pasado con Melody, te lo juro», ha comenzado diciendo. Y es que, la cantante explicó que no estaba muy al día debido a que estaba 100% centrada en su disco. «Se me ha juntado la promoción con los ensayos y no he cogido el móvil la mayoría de veces», indicó.

Eso sí, aunque no estaba muy enterada de la polémica eurovisiva, sí quiso dejar patente su opinión respecto a Melody. «Sé que ella es una crack», afirmó. «Una pedazo de artista», agregó. Unas palabras con las que manifestaba el respeto mutuo y la solidaridad entre compañeras de profesión. Asimismo, más allá de considerar a la sevillana como una de las mejores artistas españolas del panorama nacional, quiso hacer una reflexión sobre el festival.

«Yo respeto mucho Eurovisión, nunca diré nada malo», indicó. Y es que, para Aitana, requiere de mucha valentía subirse al escenario y cantar para millones de personas. Pues, el evento es retransmitido a nivel global. «Hay que tener un par de ovarios para ir a Eurovisión», señaló. De hecho, ella misma confesó que no tiene el valor que hay que tener para representar a un país en un certamen de esa magnitud.

Aitana, sobre su participación en ‘Eurovisión’: «A día de hoy tampoco me veo preparada»

«Yo no los tengo», confesó. «No podría soportar todo eso», agregó, refiriéndose a la inmensa presión mediática que llega consigo. Eso sí, recordemos que Aitana, hace un par de años, estuvo a punto de representar a España en Eurovisión al ritmo del tema Lo malo, junto a Ana Guerra. Y es que, aunque eran de las favoritas por el público, ha confesado que nunca quiso ir.

«Yo lloraba por la noche porque no quería ir a Eurovisión, me daba miedo, no me veía preparada», confesó en la entrevista. Un miedo que, actualmente, no ha superado. Por ello, ha sido honesta al respecto. «A día de hoy tampoco me veo preparada», zanjó. Una actitud con la que ha querido darle valor al gran trabajo que ha hecho Melody en Basilea.