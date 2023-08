Aguasantas y Juanjo estallan contra Manuel Cortés y Alma Bollo en ‘Vaya vacaciones’

Aguasantas y Juanjo son una de las parejas que más protagonismo ha adquirido dentro de Vaya vacaciones. Sin embargo, a sus exparejas Manuel Cortés y Alma Bollo parece no haberles sentado demasiado bien su entrada al programa y así lo hicieron saber en televisión en su salida de Supervivientes 2023.

Para aquel entonces, los concursantes del nuevo reality de Telecinco se encontraban en plenas grabaciones y no pudieron ver las reacciones de los hermanos Bollo al conocer la noticia de que se habían convertido en concursantes de este. “Yo lo único que te tengo que decir es que la gente se retrata sola. Dicen ‘necesitamos entrar en Vaya vacaciones porque nuestros ex han entrado en Supervivientes. En fin…’”, comentaba con ironía Manuel. Alma por su parte reía y mencionaba que “ya les conocemos, y toda España. Vaya vacaciones las que necesito yo”.

“Yo nunca he negado de qué soy conocida, soy la ex de Manuel, parece que es algo malo”, comentaba Aguasantas. Además, reconocía que se esperaba algo peor y que no habían sido unos comentarios tan malos. Aun así, ha lanzado un dardo a los hermanos. “Aquí a todos se nos conoce por algo, a partir de ahora vamos a tener decir que somos los ‘ex yernos de Chiquetete’”, decía la concursante. Puede que a la expareja de Juanjo esto no le haga nada de gracia, ya que nunca tuvo relación con su padre y no es algo que lleve del todo bien.

Makoke ha defendido a Manuel Cortés y Alma Bollo diciendo que su reacción le parecía “comprensible”. “Deja de hacerte la amiga de Raquel Bollo, que no eres”, contestaba Marta Peñate, la cual tiene una relación bastante estrecha con la pareja. “Aquí todos tienen derecho, te guste más o menos, a estar en televisión”, le reprochaba la canaria.

A pesar de que estaba de acuerdo con esta opinión, seguía viendo como “lícita” la reacción de los hermanos a la entrada de sus exparejas en Vaya vacaciones. “¿Es lícito decirnos que estamos retratados? Venimos porque su entrada en Supervivientes nos ha hecho vivir cosas incómodas, no por nada más”, hablaba por fin Juanjo mostrándose bastante dolido. Tras hablar un rato más sobre el tema, el concursante enterraba el hacha de guerra. “Ahora que ya sabes las dos versiones, puedes opinar mejor”, le decía a Makoke.

