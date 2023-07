Aguasantas confirma su estrategia en ‘Vaya vacaciones’ y Luján Argüelles le da un toque de atención

No todo vale en los realities. Aguasantas decidía seguir una estrategia en una de las pruebas de Vaya vacaciones y Luján Argüelles se ha visto obligada a darle un toque de atención por su feo comportamiento en ella.

Uno de los retos de la noche en el programa se trataba de atender un chiringuito de playa. Los concursantes se han dividido en dos equipos como es habitual. En el equipo rosa estaban Carmen, Rubén, Makoke, Javi Tudela, Aguasantas y Juan José Peña. En el equipo azul Marta Peñate, Tony Spina, Jorge Pérez, Álex y Luna. Esta prueba daba acceso a la de inmunidad, de la que solo tendrían derecho a disfrutar los ganadores.

Tras conocer la naturaleza del trabajo, la novia de Juan José Peña decidía utilizar una estrategia. La casualidad quiso que todos sus amigos cayeran en el equipo contrario, dejándola a ella y a su compañero en el azul con personas con las que tienen menos afinidad. “Si conseguimos nominar a estos cuatro (refiriéndose a los de su equipo rosa), boicoteo la prueba”, mencionaba. Ha preferido que su equipo perdiera incluyéndose a ella misma para que le fuera más fácil poder nominar al resto de integrantes de su equipo al no tener inmunidad. Finalmente, ha llevado a cabo su idea. La concursante no ha fregado bien los platos, no ha limpiado el pescado como se debe e incluso ha llegado a sentarse en la arena para no hacer nada.

Como era de esperar, su equipo ha perdido dándose por cumplido su objetivo. Aguasantas no se ha molestado ni en ocultar su felicidad al ver sus amigos ganar y se ha puesto a celebrarlo. En ese momento ha intervenido Luján Argüelles visiblemente enfadada para dar una reprimenda a la participante de Vaya vacaciones. “Eso es faltar el respeto. Lo que tenéis que hacer es trabajar bien”, le decía la presentadora. La expareja de Manuel Cortés no ha mostrado arrepentimiento alguno y se ha justificado diciendo que “he seguido una estrategia”.

Su pareja, Juan José Peña, no ha querido tener nada que ver con el comportamiento de su novia. “He intentado traerla hacia el equipo, pero ha sido imposible”, ha explicado con respecto a la actitud de la chica en la prueba. Él ha dejado claro que no estaba de acuerdo con la estrategia y que a pesar de todo hubiera querido ganar.