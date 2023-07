‘Vaya vacaciones’: Juan José Peña y Aguasantas comienzan el reality lanzando indirecta a su exsuegra, Raquel Bollo

La pasada noche del jueves Telecinco estrenó Vaya Vacaciones, el nuevo reality de la casa presentado por Luján Argüelles. En tan solo el primer episodio ya se ha conocido a la primera pareja expulsada, ha habido conflicto y algunos concursantes han mandado algún que otro recado. Este ha sido el caso de la pareja formada por Juan José Peña y Aguasantas.

Este dúo se trata, respectivamente, de las exparejas de Alma Bollo y Manuel Cortés. Luján Argüelles les ha preguntado en cierto momento sobre a qué persona no les gustaría ver en el programa y ha sido aquí cuando se han acordado de su exsuegra. La concursante tenía claro que no quería ver “a nadie que tenga que ver con la saga Bollo, pero en especial a Raquel”. Con este comentario dejaba claro que las cosas no terminaron bien con la familia.

☀️ Ocho parejas están a punto de vivir unas vacaciones que no van a olvidar NUNCA ☀️ 🏖️ Arranca #VayaVacaciones en @telecincoes ▶️ https://t.co/rVZAg8Rc22#VayaVacaciones1 pic.twitter.com/844SxNK1e2 — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) July 6, 2023

Cuando ambos terminaron con Manuel y Alma, comenzaron su propia relación. Este hecho no sentó nada bien a la familia y así lo han comentado. La expareja de Manuel Cortés ha afirmado que Raquel Bollo nunca le ha comentado directamente nada a ella, pero que sí que le había llegado información de otras personas. Juan José por su parte ha afirmado de primera mano que efectivamente esa noticia no sentó bien a los Bollo.

De hecho, ambos cuentan que haber sido parte de la familia Bollo-Cortés es lo que les unió más a ellos en primer lugar, ya que les hizo tener cosas en común. “Hemos sufrido porque Raquel Bollo es nuestra exsuegra. Nos hemos hecho fuertes y queremos demostrar que nuestra relación es sana y que tenemos mucho que ofrecer”, ha dicho Aguasantas de manera contundente.

Juan José Peña explicaba también en este episodio de Vaya vacaciones el último y desagradable episodio que ha vivido por culpa de Raquel Bollo. Él ha explicado que con Alma siempre había mantenido buena relación después de la ruptura debido a que “por el tema de la niña siempre nos hemos llevado bien”. Sin embargo, ha empezado a haber problemas con la hija de ambos. “Ahora que ha entrado Alma en Supervivientes se ha hecho cargo Raquel Bollo y las cosas no están yendo de la mejor manera, como yo las solía llevar con Alma”, ha contado el concursante.