Adele para un concierto tras encontrarse con el médico que le atendió en el parto de su hijo

Adele ha vivido un momento muy emotivo en su concierto en Las Vegas del pasado 29 de octubre. La cantante se encontraba recorriendo la alfombra roja del teatro justo antes de empezar el espectáculo cuando vio una cara conocida entre el público. Y es que no pudo evitar emocionarse y adentrarse en el público, pausando el concierto, para saludar a su conocido.

Se trataba del médico que atendió el parto del hijo de la cantante hace 11 años. La artista no dudó en saltarse las medidas de seguridad para abrazar al doctor. Todos los miembros de su equipo de seguridad tuvieron que seguirla entre el público. «Este es el doctor que trajo al mundo a mi bebé. ¡No te había visto en años!», exclamaba Adele mientras le abrazaba con ilusión.

