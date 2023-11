Adele, emocionada en pleno concierto al hablar de Matthew Perry tras su muerte

El pasado domingo 29 de octubre el mundo entero se levantaba con la desgarradora noticia del fallecimiento del querido e icónico actor Matthew Perry. El popular intérprete que tanto ha hecho reír con su personaje de Chandler Bing en Friends fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles (EEUU). Debido a ello, y a los bonitos momentos que aportó durante sus 54 años, Adele ha querido dedicarle un especial homenaje.

La británica ha sorprendido a los asistentes de su último concierto en Las Vegas con un tributo al actor donde ha querido hacer una pequeña reflexión. «Recordaré ese personaje el resto de mi vida», comenzaba diciendo. «Es probablemente el mejor personaje cómico de todos los tiempos», destacaba.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl

Vestida como Morticia Adams para celebrar la llegada de Halloween, Adele ha echado la vista atrás y ha revelado cómo influyó el personaje de Chandler en su vida desde que era pequeña. «Cuando yo tenía 12 años, uno de mis mejores amigos, Andrew, imitaba muy bien a Chandler. Lo hacía todo el tiempo para hacernos reír y si alguno de nosotros tenía un mal día o se sentía decaído él simplemente fingía ser Chandler», recordaba.

Tal y como el propio Matthew Perry reveló en su momento, su vida no fue nada fácil. El actor luchó durante años con sus problemas de adicción, los cuáles lo llevaron al abismo en numerosos momentos. Una situación de la que habló públicamente para usar su voz como persona conocida y ayudar a las personas que se encuentren en una situación similar.

«Fue tan abierto con sus luchas con la adicción y la sobriedad, que creo que es increíblemente, increíblemente valiente», opinaba Adele al respecto. Unas declaraciones que circulan las redes sociales y que fueron captadas por el medio de Los Angeles Times.

Adele pays tribute to Matthew Perry at her show in Vegas:

“He was so open with his struggles with addiction and sobriety, which I think is incredibly, incredibly brave. I just wanna say how much I love what he did for all of us” pic.twitter.com/mOYZGwsraV

— Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023