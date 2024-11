No es ningún secreto que Nerea Garmendia, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente, ha sido protagonista de la actualidad al compartir con todos sus seguidores una noticia verdaderamente sorprendente y espectacular. ¿A qué nos referimos, exactamente? A que, a sus 45 años, ¡está embarazada! La actriz ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! en la que ha dado a conocer cómo ha sido todo el proceso, dejando muy claro que no ha sido para nada fácil. Por si fuera poco, Garmendia ha posado por primera vez con Luis Díaz Núñez, su pareja, a quien conoció en Valencia de una forma de lo más casual y peculiar, durante la pandemia. Desde entonces, no se han separado y es ahora cuando se sienten felices tras haber logrado cumplir un gran sueño.

La propia Nerea Garmendia, en esta entrevista en la mencionada revista, ha reconocido que se siente profundamente dichosa con la noticia de su embarazo. A pesar de todo, también ha querido aclarar que no ha sido un proceso fácil ni mucho menos, puesto que esta noticia ha tardado hasta cuatro años en llegar, puesto que ella comenzó el proceso cuando tenía 41 años: «No ha sido fácil llegar hasta aquí. Lo intentamos hace dos años y no pudo ser», ha reconocido la ex aspirante de MasterChef Celebrity 9. Por si fuera poco, ha querido ir mucho más allá: «Aunque seré madre con 45 años, empecé el proceso con 41. Una no es madre cuando quiere, sino cuando puede», aseguró. Lejos de que todo quede ahí, Garmendia quiso aportar más datos sobre este gran sueño que va a hacer realidad en unos meses: «Alguna vez me había planteado ser madre, pero no era el momento ni la persona».

A pesar de todo, jamás descartó la posibilidad: «Por eso preservé óvulos hace nueve años». Respecto al procedimiento, a pesar de que puede llegar a ser un proceso duro para muchas mujeres, ella reconoce que ni ha sentido excesivo dolor ni se ha sentido sensible. Pero sí hay algo que destaca sobre todas las cosas: «Psicológicamente es más duro».

Por si fuera poco, en esta entrevista concedida a la mencionada revista, Nerea Garmendia confirmó que tuvo que guardar reposo el primer mes y, después, pudo hacer «vida normal». Lo más importante de todo es que se siente profundamente tranquila, ya que es consciente de que está «en las mejores manos».

Respecto a Luis Díaz Núñez, su actual pareja y padre del bebé que está esperando, la ex concursante de la novena edición de MasterChef Celebrity no dudó un solo segundo en hacer una sorprendente confesión: «Se me pasó por la cabeza ser madre soltera pero, entonces, llegó Luis y todo cobró sentido». Además, Garmendia fue mucho más allá: «Era ‘mi perfecto’ para ser mi compañero de vida y el padre de mis hijos». ¡Enhorabuena, pareja!