Abraham Mateo zanja toda polémica con Chanel tras cantar ‘Clavaito’ sin ella en ‘Benidorm Fest 2024’

Abraham Mateo es uno de los cantantes más relevantes de nuestro país. A pesar de que ya tenga más de 10 años de carrera musical a su espalda, el artista está en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Sin embargo, ahora se ha visto envuelto en una polémica a raíz de su actuación de Clavaíto en el Benidorm Fest 2024 sin Chanel.

Chanel Terrero se llevó la medalla de bronce en el Festival de Eurovisión 2022 gracias a su actuación de SloMo. A raíz de arrasar en el festival, la cantante comenzó su carrera profesional lanzando algunos éxitos como este junto a Abraham Mateo, Clavaíto. Este tema acumula casi 102 millones de reproducciones en Spotify. Y es que este gran éxito no podía faltar en la actuación del gaditano en la final del festival que decidía la canción elegida para representar a nuestro país en Eurovisión. Sin embargo, que el cantante no contara con la artista para esta actuación no fue plato de buen gusto para la ganadora de Benidorm Fest 2022.

«Se canta Clavaito en el BenidormFest 2024 sin mí. Me parece una falta de respeto a los eurofans y a mí, por supuesto», escribió en la aplicación Threads. Ahora que Abraham Mateo acaba de sacar su nuevo disco Insomnio ha hablado de este mensaje público de Chanel hacia él y su actuación en el Benidorm Fest 2024: «Ella y yo somos amigos y me molestó que pusiera el ‘tweet’ de primeras, sin hablar conmigo», comenzó contando. «Los amigos hablan, se entienden y después se hace lo que sea. Ella decidió hacerlo públicamente y me sorprendió mucho eso, la verdad», continuó.

«Yo pienso diferente a ella, porque la canción es tan mía como suya, es de los dos. Cuando ella la hace sin mí en cualquier otro sitio yo salgo ganando porque la canción crece, y viceversa. Todo suma. Ya he hablado con ella en privado y está todo bien», concluyó.

Publicado por @chanelterrero Ver en Threads

La carrera de Abraham Mateo está en auge, puesto que acaba de sacar su séptimo álbum de estudio y dentro de poco se estrena Factor X, el programa donde forma parte del jurado junto a Lali Espósito, Willy Bárcenas y Vanesa Martín.

El gaditano está centrado en su nuevo proyecto y sus fans están esperando el anuncio de la gira del disco. Y es que la pasada semana acudió a La Resistencia a presentar este proyecto donde hizo varias confesiones con las que sorprendió a todos los espectadores, como cuando contó que tenía una cantidad de más de siete cifras en el banco.

Familia ya está fuera el sétimo álbum de nuestro @AbrahamMateo

INS👁️MNI👁️ en todas las plataformas digitales. YouTube https://t.co/XiAA5GdeKb Spotify: https://t.co/QvFiwRU994 Apple Music https://t.co/mdcGzkMckQ INS👁️MNI👁️ pic.twitter.com/HK0BTbT9hJ — Abraham Mateo España- INS👁️MNI👁️ (@AbrahamMateoESP) April 4, 2024

Abraham Mateo acaba de empezar una nueva etapa en su carrera llena de éxitos como Maníaca o Quiero decirte junto a Ana Mena, que acumulan millones de reproducciones en Spotify. Ahora solo queda despegar con la gira en la que se reunirá con sus fans para cantar juntos su nuevo disco.