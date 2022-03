5 Seconds of Summer está de vuelta. El grupo ha anunciado a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nueva canción, ‘Take my hand’, como adelanto de su próximo proyecto musical. Una canción que verá la luz este mismo 1 de abril.

Tras anunciar su regreso a la música el pasado mes de diciembre de 2021, para celebrar los diez años desde la formación del grupo, la banda ya está trabajando en su próximo álbum de estudio. Se trata de un álbum que ya está en camino, y cuyo primer adelanto será ‘Take my hand’.

Este disco formará parte de la celebración de sus 10 años en la música. Una década en la que los australianos se han convertido en una de las bandas referencia a nivel internacional, con millones de fans en todo el mundo, impacientes por escuchar sus nuevas canciones.

Tal ha sido el revuelo generado en las redes sociales por el lanzamiento de su nuevo single, que tan solo unas horas después del anuncio ‘Take my hand’, los australianos ya eran Trending Topic a nivel mundial.

Tras el éxito de su anterior álbum, ‘Calm’ (2020), los integrantes de 5 Seconds of Summer pretenden repetir la fórmula que les llevó a lo más alto, con su nuevo proyecto discográfico, siendo una de las razones por las que su nuevo single ha creado tanta expectación. Y es que ‘Take my hand’ promete ser una canción con la que sorprenderán a todos sus fans.

‘Take my hand’ será la primera canción de su nuevo disco, del que de momento se desconocen más detalles. Ni siquiera hay fecha de lanzamiento, pero los fans del grupo ya han comenzado con la cuenta atrás para escuchar lo nuevo de 5 Seconds of Summer.

#RSDigitalCover: Meet @5SOS- our March 2022 digital cover stars. With the release of their new single «Complete Mess,» the pop-rock quartet comprising @Luke5SOS, @Michael5SOS, @Calum5SOS & @Ashton5SOS have an album slated for this year that could just become another chart-topper. pic.twitter.com/lGq9qHzI19

— Rolling Stone India (@RollingStoneIN) March 26, 2022