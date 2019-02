Te explicamos con estas 4 películas por qué Viggo Mortensen es uno de nuestros actores favoritos

4 películas de Viggo Mortensen que demuestran el gran intérprete que llevamos mucho tiempo teniendo con nosotros

Viggo Mortensen es uno de los protagonistas de esta nueva edición de los Premios Oscar, del mismo modo que ha sido protagonista de todas las ceremonias de premios cinematográficos que se han celebrado en los últimos meses. Su papel en ‘Green Book’ le ha llevado a ser reconocido, de nuevo, como uno de los mejores intérpretes del planeta.

Estamos tan acostumbrados a su nombre, su figura y su trascendencia en todo el mundo, sobre todo a raíz de dar vida a Aragorn en ‘El señor de los anillos’, que a veces el público general olvida precisamente eso: que es uno de los mejores. En el peor de los casos, hay quien todavía no ha descubierto que cuando el nombre de Viggo Mortensen aparece en los créditos de una película podemos esperar lo mejor de ésta, porque siempre podemos esperar lo mejor de él.

Es uno de nuestros favoritos. Lo fue en el momento en que nos conquistó gabalgando en la trilogía de Peter Jackson con esa gracia y ese carisma natural que tiene, y se ha ido confirmando con el tiempo a través de una serie de interpretaciones que lo han elevado a la categoría de los mejores, como ya hemos dicho. Pero como son los actos, y no las palabras, los que han de definirnos, dejamos 4 pruebas cinematográficas en las que sustentamos este sentimiento de predilección hacia Mortensen.

Green Book (2018)

La última prueba, y una de las mejores. Acostumbrados como estamos a ver a Viggo en papeles de una intensidad dramática considerable, nos ha gustado mucho disfrutar de él en una tesitura completamente diferente. En una comedia, porque ‘Green Book’ es una comedia. Y Viggo está como está siempre: acertadísimo. Divertido, magnético, creíble en todo momento. Esa es la razón por la que opta a llevarse el Premio Oscar a mejor actor. De fácil disfrute, ‘Green Book’ es una de las mejores películas del año y este actor es la columna vertebral de la misma (sin desmerecer a Mahershala Ali, tan magnífico como Viggo).

Captain Fantastic (2016)

Película de obligatorio visionado; película de obligatorio revisionado, incluso. Una cinta compleja aunque sencilla en las formas, que invita a la reflexión tanto como invita a disfrutar de lo que nos propone: algo único. Una de las mejores de los últimos años, que solo podía funcionar con todos los elementos encajando y fluyendo con naturalidad. Aquí es donde entra Viggo, el gran protagonista. Hace tan solo dos años y gracias a su papel en ‘Captain Fantastic’, Viggo se encontraba también nominado al Premio Oscar en la categoría de mejor actor principal. No nos extraña que así fuera. No solo encaja con lo que esta película inspira y respira: su interpretación la vuelve aún mejor. Se ha dicho muchas veces que es el papel de su vida, y no nos atrevemos a negarlo. Está, precisamente, fantástico. Como para haberse llevado el Oscar y todo lo que se presentara ante él.

Lejos de los hombres (2014)

Este western puede gustar o no, pues es diferente y peculiar, pero no puede negarse la fuerza de un nuevamente magnífico Viggo Mortensen que llena cada escena, ofreciendo una interpretación repleta de dualidades, matices y sentimientos encontrados. Es también un ejemplo de la habilidad de Mortensen para con los idiomas; ni el francés ni el árabe se le resisten. Solo un detalle más que añadir a una larga lista de virtudes del actor, que nos regala una soberbia interpretación que, por la trayectoria de la película, no ha sido tan reconocida como otras.

Promesas del este (2007)

Empezamos con la anécdota: antes de rodar esta película, Viggo se marchó a Rusia a prepararse para su papel en ‘Promesas del este’, que también le valió una nominación al Premio Oscar. El trabajo y el esfuerzo bien lo merecen, como lo merece el resultado final. Magnético, hipnótico, excelente. Cada escena es un regalo para quienes apreciamos que un actor sea capaz de ofrecer interpretaciones tan diversas, de esas con las que piensas “si no supiera que es Viggo Mortensen, no le reconocería”. Porque los gestos, el movimiento, las miradas y la voz solo pertenecen a este personaje de ‘Promeses del este’ que tantas alegrías le dio, y que parece que nos abrió a todos un poco los ojos.