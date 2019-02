La Lista de Happy FM: Lola Indigo llega al número con ‘Mujer Bruja’

Lola Índigo consigue el número 1 de La Lista de Happy FM con 'Mujer Bruja'

La última lista del mes de febrero llega con varias novedades y un nuevo número 1 que muchos nos habéis pedido con vuestros votos, Lola Indigo vuelve a lo más alto de La lista de Happy FM con ‘Mujer bruja’, la colaboración que ha realizado con la rapera Mala Rodríguez. Este es su segundo número 1 en Happy FM después de ‘Ya no quiero na’, su primer y exitoso single.

Halsey, a pesar de triunfar la pasada semana, cae hasta el número tres de nuestra lista. En el dos nos encontramos con Anitta y su ‘Veneno’, una canción que está sorprendiendo su ritmo y el buen rollo que transmite. Todo un éxito que pretende alcanzar lo más alto de Happy FM.

No te pierdas ninguno de los programas de La lista de Happy FM. Suscríbete al podcast y podrás escucharlo en cualquier momento. ¡Solo tendrás que darle al play!

Lukas Graham y Ana Guerra comparten la zona media de La lista de Happy FM. ‘Love someone’ sube dos puesto hasta el cuatro mientras que la canaria pega un subidón espectacular desde el nueva y hasta el 5 con ‘Bajito’.

La novedades de la semana llegan por partida doble. Los chicos de Lérica pueden celebrar que se estrenan en nuestra lista y lo hacen con ‘Un traguito’, una canción que les está dando millones de alegrías y que entra directa al 10. Mientras, Lady Gaga y Bradley Cooper entran en el número ocho con Shallow.

LA LISTA DE HAPPY FM DEL 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019

1- LOLA INDIGO – MUJER BRUJA (SUBE DESDE EL 2)

2 – ANITTA – VENENO (SUBE DESDE EL 3)

3 – HALSEY – WITHOUT ME (BAJA DESDE EL 1)

4 – LUKAS GRAHAM – LOVE SOMEONE (SUBE DESDE EL 6)

5 – ANA GUERRA – BAJITO (SUBE DESDE EL 9)

6 – DUA LIPA FT BLACKPINK – KISS AND MAKE UP (BAJA DESDE EL 4)

7 – AVA MAX – SWEET BUT PSYCHO (REPITE)

8 – LADY GAGA Y BRADLEY COOPER – SHALLOW (NOVEDAD)

9 – AITANA – VAS A QUEDARTE (BAJA DESDE EL 5)

10 – LÉRICA – UN TRAGUITO (NOVEDAD)

Recordamos que entre los candidatos hay una novedad que estrenamos la semana pasada. Ahora son cuatro las canciones que optan cada semana a entrar en La lista de Happy FM. Ariana Grande espera su turno con ‘Break up with your girlfriend, im bored’. Los que siguen esperando también son Miley Cyrus y Mark Ronson, que cumplen su segunda semana como candidatos. Las representación española llega con Efecto Pasillo y su temazo ‘No te enamores’ y la colaboración de Raoul Vázquez y Belén Aguilera, que buscan entrar en lista con ‘Tus monstruos’.

CANDIDATOS

– ARIANA GRANDE – BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND, IM BORED (SEGUNDA SEMANA)

– RAOUL Y BELÉN AGUILERA – TUS MONSTRUOS

– EFECTO PASILLO – NO TE ENAMORES

– MARK RONSON FT MILEY CYRUS – NOTHING BREAKS LIKE A HEART (SEGUNDA SEMANA)

El próximo sábado nuestro compañero Nacho Molina (@nachomolinafm) volverá a repasar el top 10 y los candidatos a entrar en La lista de Happy FM, pero mientras puedes escuchar todas las canciones de nuestra lista en Spotify. Además, si nos sigues, también podrás escuchar las canciones que más te gustan de Happy FM en cualquier parte y en cualquier dispositivo. ¡La música más happy te acompaña siempre! Síguenos en Spotify y no te pierdas nuestros temazos.