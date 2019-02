'Ha nacido una estrella' contiene muchas emociones que, de alguna manera, encontramos en estas canciones

Si todavía no has visto ‘Ha nacido una estrella’, solo podemos darte un consejo: busca una de las múltiples plataformas de las que hoy en día disponemos, y dale una oportunidad a esta cinta. Es una de las grandes películas del año. Bradley Cooper hace un estupendo trabajo de dirección, también de interpretación junto a Lady Gaga, a la hora de presentarnos una historia que consideramos universal por las veces que hemos recurrido a ella.

Y porque sus personajes, porque el desarrollo de la trama, es tan cercano que no podemos dejar de sentir en ningún momento que no solo se dirige directamente a nosotros sino que podría pasarnos, en cierta medida, a cualquiera –salvando las distancias en ciertos aspectos y en ciertos casos.

No queremos decir más, porque la magia de ‘Ha nacido una estrella’ es ir descubriendo poco a poco todo lo que tiene que ofrecer. Es una película alejada de una superficialidad que a priori puede conocerse, por eso hay que acercarse a ella con sensibilidad y con el mayor desconocimiento posible, para dejarse empapar por sus sentimientos.

Lo que sí podemos hacer es una especie de previa. ¿Cómo? Hablando de esas canciones que componen su banda sonora y que resumen, de algún modo, todo lo que hemos sentido viendo una de las grandes producciones de 2018.

Always Remember Us This Way

Porque eso es exactamente lo que queremos hacer: recordarlos de esa manera. Y porque en eso consiste todo. Antes de que las cosas se compliquen, antes de que las cosas se hundan, antes de que eso cambie… Así es como ellos quieren ser recordados, y así es como queremos recordarlos.

I’ll Never Love Again

Sin querer extendernos demasiado, por los spoilers que puedan contener nuestras emocionales palabras, diremos que esta canción tiene un significado potentísimo del que no queremos olvidarnos.

Shallow

La canción que ha dado la vuelta al mundo, la canción que de alguna manera podría resumir por sí sola todo cuanto es ‘Ha nacido una estrella’. Parece complicado pero, si lo pensáis, si analizáis la letra de este ‘Shallow’, veréis que en esta preciosa canción contiene toda la esencia que hemos descubierto en una de las películas más emocionales que hemos visto en los últimos meses.