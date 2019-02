'GH DÚO' tendrá repesca: ¿Quién regresará a la casa de Guadalix de la Sierra?

‘GH DÚO’ está en una de las fases más completas de su historia. Después de varias semanas en activo, definitivamente se han roto las parejas. De manera oficial, cada uno de los concursantes participa en el reality de manera completamente individual. Sabíamos desde el principio que, a pesar de entrar en parejas, solamente tendríamos un ganador.

Pues bien, ese día en el que se disolvían las parejas por fin ha llegado. Lejos de que todo quede ahí, Jorge Javier Vázquez estaba a punto de descubrir otra de las grandes sorpresas de ‘GH DÚO’. ¿En qué consistía? En la elección por parte de la audiencia de si habría o no repesca.

Como era de esperar, los espectadores quisieron que sí se diera una segunda oportunidad a los ex concursantes de ‘GH DÚO’. Varios son los nombres que se barajan como posibles favoritos para volver a entrar en la casa. Lo que sí tenemos certeza es que la cosa está entre Fede, Yurena, Candela, Sofía, Fortu y, por supuesto, Yoli.

La audiencia ya está votando firmemente para que su favorito entre de nuevo a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Existen varios nombres que podrían dar un juego sencillamente espectacular, tal y como están yendo las cosas en ‘GH DÚO’. Con lo cual, ¿quién tiene todas las papeletas?

Está claro: Candela. La relación (o lo que sea) de Antonio Tejado y María Jesús Ruiz ha dado muchísimo que hablar en las últimas semanas. Por ese mismo motivo, los espectadores quieren ver qué pasaría si Candela regresa a la casa. ¿Meterá cizaña entre ellos? O, por el contrario, ¿finalmente podremos conocer su personalidad?

Otro nombre que suena como favorito es Sofía Suescun, pero no tiene tantas posibilidades como la ex pareja de Antonio Tejado. Es evidente que la audiencia está cansada de ver a la de Pamplona y no desean, en absoluto, que se meta en la amistad de Alejandro Albalá e Ylenia Padilla solo porque no tiene claros sus sentimientos. ¡La suerte está echada!