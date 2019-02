‘Maestros de la costura’ hace historia: Por primera vez no hay expulsado

'Maestros de la costura' llega con un programa histórico: ¡No hay expulsado!

‘Maestros de la costura’ se enfrentaba a una de las noches más complicadas. Tenían varios retos por delante, siendo cada vez más exigentes. Los aprendices tenían que demostrar, una vez más, por qué se habían ganado el derecho a continuar una semana más en los talleres más famosos de la televisión.

La primera prueba era espectacular. Reunieron una serie de trajes regionales y los aprendices debían tomarlos como inspiración para crear algo completamente diferente. La que brilló con luz propia fue Lara, al interpretar de manera original su pieza. Con lo cual, se ganó a pulso la inmunidad que otorga el mandil dorado.

A continuación llegó la prueba por equipos. La polémica estuvo servida puesto que Lara no utilizó la ventaja que tenía. Muchos aplaudieron su motivo de estar todos en igualdad de condiciones, pero muchos otros pensaron que tomó esa decisión para tratar de salvar a su amiga, que estaba en el otro equipo.

¡Por primera vez en la historia de #MaestrosDeLaCostura no hay expulsado! Así nos hemos quedado todos pic.twitter.com/mdGTWH0kLz — MaestrosDeLaCostura (@MaestrosCostura) February 21, 2019

Total, ella ya estaba salvada porque llevaba el mandil dorado. Lara tomó su decisión sin consultar a ninguna de sus compañeras de equipo. Eso hizo que se convirtiera en el perdedor. Por si fuera poco, los jueces de ‘Maestros de la costura’ también decidieron llevar a eliminación a otros dos miembros del equipo contrario.

La prueba final consistía en hacer un look para una de las dos influencers invitadas a ‘Maestros de la costura’ partiendo de prendas de segunda mano. Muchos fueron los aprendices que brillaron con luz propia pero hay dos que no estuvieron del todo a la altura: Amparito e Isabel. Como los jueces no estaban de acuerdo, quisieron consultar con la dirección para hacer algo histórico: ¡Salvar a las dos! Fue sorprendente y a la vez espectacular ver cómo les habían dado esa segunda oportunidad. Esperemos que la aprovechen correctamente.