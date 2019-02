La Lista de Happy FM: Halsey consigue por primera vez llegar al número 1

Halsey consigue el número 1 de La Lista de Happy FM por primera vez

Halsey ha conseguido después de muchos intentos llegar a lo más alto con su ‘Without me’. La americana ha conseguido hacerse con el número 1 de Happy FM por primera vez en su carrera. Esta semana ha desbancado a Dua Lipa y a Blackpink de la posición más importante de nuestro top 10, dejando a ‘Kiss and make up’ en el número cuatro de La lista.

Mimi Doblas está repitiendo su éxito con ‘Mujer Bruja’. El nuevo temazo de Lola Indigo junto a Mala Rodríguez ya está en la segunda posición de la tabla y tiene muchas opciones de asaltar el uno la próxima semana, igual que ya hicieron con ‘Ya no quiero na’. La que sigue su escalada imparable en la brasileña Anitta, que ya se coloca en el número tres con Veneno. Todo un éxito.

En la parte baja de la tabla nos encontramos con la novedad de ‘Bajito’ de Ana Guerra. La canaria ha recibido el apoyo en masa de sus fans y ha conseguido entrar en nuestrop top en el número 9. Ariana Grande hace doblete esta semana, en el siete con ‘Thank u, next’ y como candidata con su nueva canción: ‘Wake up with your girlfriend, im bored’.

Así queda La lista de Happy FM esta semana semana:

1- HALSEY – WITHOUT ME (SUBE DESDE EL 2)

2 – LOLA INDIGO – MUJER BRUJA (SUBE DESDE EL 4)

3 – ANITTA – VENENO (SUBE DESDE EL 5)

4 – DUA LIPA FT BLACKPINK – KISS AND MAKE UP (BAJA DESDE EL 1)

5 – AITANA – VAS A QUEDARTE (BAJA DESDE EL 3)

6 -LUKAS GRAHAM – LOVE SOMEONE (SUBE DESDE EL 8)

7 – AVA MAX – SWEET BUT PSYCHO (BAJA DESDE EL 6)

8 – ARIANA GRANDE – THANK U, NEXT (BAJA DESDE EL 7)

9 – ANA GUERRA – BAJITO (NOVEDAD)

10 -PAULO LONDRA – ADÁN Y EVA (SE MANTIENE)

Los chicos de Lérica cumplen su segunda semana entre los candidatos con ‘Un traguito’, el temazo con el que están triunfando junto a la cantante Belinda. Lady Gaga vuelve después de mucho tiempo a La lista de Happy FM, bien acompañada de Bradley Cooper y ‘Shallow’, una de las canciones más exitosas del momento. Otra que vuelve a nuestra lista es Miley Cyrus, que gracias a ‘Nothing breaks like a heart’ es candidata junto a Mark Ronson. Ariana Grande hace doblete y también es candidata.

CANDIDATOS

– LÉRICA – UN TRAGUITO (SEGUNDA SEMANA)

– ARIANA GRANDE – BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND, IM BORED (NOVEDAD)

– LADY GAGA Y BRADLEY COOPER – SHALLOW (NOVEDAD)

– MARK RONSON FT MILEY CYRUS – NOTHING BREAKS LIKE A HEART (NOVEDAD)

