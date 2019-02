Luis Fonsi confiesa en ‘La Voz’ qué canción le cambió la vida

Luis Fonsi, durante la emisión de 'La Voz', ha confesado qué canción le cambió la vida

Luis Fonsi ha sido y será todo un referente en la industria musical. Cuenta con un estilo verdaderamente marcado, se mire por donde se mire. Sus canciones han sido capaces de marcar a varias generaciones ya sea por la letra o por la propia melodía. Sea como sea, el de Puerto Rico ya es historia.

Recientemente ha sacado a la luz un nuevo trabajo discográfico titulado ‘Vida’ con el que precisamente nos ha dado eso: Mucha vida. Pero hay algo más allá que nos ha fascinado y es, sin lugar a dudas, su participación en la nueva edición de ‘La Voz’ en Antena 3.

Su espontaneidad y su naturalidad no están dejando absolutamente indiferente a nadie. Así lo hemos visto en todas las audiciones a ciegas pero hay una en especial que nos ha llamado mucho la atención. La participante se llama Naiara Hernández y venía desde Tenerife. Interpretó una gran canción como es ‘Will you still love me tomorrow’.

Lejos de que todo quede ahí, los orígenes de la cantante hicieron recordar a Luis Fonsi una anécdota verdaderamente especial para él. Naiara Hernández recordó que ‘Imagíname sin ti’, tema del puertorriqueño, ha sido la canción que le ha marcado “desde los cinco años”.

Por ese mismo motivo, Luis Fonsi recordó que precisamente gracias a este tema fue con el que cumplió su sueño de actuar y, sobre todo, darse a conocer en España. Tenerife fue el lugar que le vio haciendo un show por primera vez: “Gracias a Tenerife, toda España me conoce. Encima fue con ‘Imagíname sin ti’, que me abrió esa puerta”.

El cantante de ‘Despacito’ continuó hablando de esa experiencia personal: “Es algo que uno nunca olvida. Para el que es del otro lado del mundo es un sueño y no todo el mundo lo logra”. Con lo cual, ‘Imagíname sin ti’ ha sido una de esas canciones más importantes de su carrera y, sobre todo, le ha cambiado la vida.