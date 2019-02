Ariana Grande responde a la controversia generada por su tatuaje en japonés

Ariana Grande utiliza las redes sociales para expresar cómo se siente tras la controversia por su tatuaje en japonés

Ariana Grande ha sido protagonista en todo momento de una espectacular controversia que no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. Y es que, tras el éxito arrollador cosechado por su single ‘7 rings’, quiso hacer un homenaje a través de un tatuaje que permanecerá, para siempre, en su piel.

Así le recordaría en todo momento la gran importancia que ha tenido para su vida este tema que estará incluido en su próximo álbum titulado ‘Thank U, Next’. Pero todo comenzó con esa idea. Ariana Grande se tatuó dos símbolos que, por separado, significaba ‘7’ y ‘Anillo’, pero junto era algo así como “barbacoa”.

Pero, por si fuera poco, quiso arreglarlo al conocer que se había equivocado. Lejos de hacerlo, volvió a confundirse de nuevo. ¡Y las redes sociales volvieron a hacer viral esa imagen! Lo empeoró, no cabe la más mínima duda. Por ese mismo motivo, en un arrebato, Ariana Grande ha utilizado sus redes sociales para desahogarse.

Fue a través de unos tweets que ha decidido borrar. La cantante de ‘No tears left to cry’ habló de los problemas que ha tenido con el tatuaje, calificándolo así de “error inocente”. Por si fuera poco, mostró la clarísima diferencia que existe entre “apropiación y reconocimiento”.

Es más, confesó lo siguiente: “Regresé y lo arreglé con ayuda de mi tutor, para ser más precisos. No puedo leer o escribir kanji, por supuesto. ¿Qué quieres que haga al respecto? Fue hecho con todo el amor y el cariño del mundo. ¿Qué quieres que te diga?”.

Añadió algo más: “¿Sabes cuántas personas cometen este error y no te importa solo porque les gusta cómo se ve? (…) Tengo ansiedad paralizante. No me gusta hacer daño a la gente, pero en esta red social hay algunos que no saben cómo perdonar o ser amable con alguien que ha cometido un error inocente. (…) Ni siquiera sé por qué estoy hablando de esto”. Es evidente que Ariana Grande está realmente dolida con todo el revuelo causado.