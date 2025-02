Va al restaurante de Chicote y dice ésto después de gastarse 144 euros: «Tampoco…»

El restaurante de Chicote ha sido el objeto de estudio de un influencer que no ha dudado en gastarse 144 euros para comer en él. Sin duda alguna, estamos ante uno de los locales de moda de la capital de España. No sólo por ser un personaje televisivo que se ha hecho famoso por recorrer España en busca de restaurantes que ayudar, sino también por su arte como cocinero y experiencia en gestionar estos locales. No es el primero de sus restaurantes, ni tampoco será el último, pero sí es uno de los más destacados.

Después de que uno se gaste el dinero en una comida, se debe preguntar si realmente la inversión ha valido la pena. Desde fuera y sin haber pisado este restaurante, merece la pena, en especial sabiendo como Chicote apuesta por una materia prima y unas elaboraciones que destacan. Una buen inversión que parece que a este influencer no le ha sabido a ese 10 que le daríamos con los ojos cerrados a todo plato que provenga de la cocina de Alberto Chicote. Las redes sociales arden ante esta increíble valoración.

Ir al restaurante de Chicote es una gran experiencia gastronómica

Hoy en día vivimos experiencias gastronómicas, disfrutamos de un lugar, de una comida y de unas sensaciones que hacen que vivamos al máximo una comida para recordar. Creamos recuerdos alrededor de una mesa y lo hacemos en un lugar que hay que visitar.

El restaurante de Chicote se llama Omeraki. Tal como se presenta esta restaurante en su web ya es toda una declaración de intenciones: «En primer lugar la O, que es el Enso japonés, el símbolo que representa la libertad creativa, la búsqueda infinita de la excelencia. En nuestro logo, el Enso no esta cerrado, queriendo significar la no conclusión del fin, la búsqueda continua en pos del objetivo. En segundo lugar, Meraki. Un termino griego intraducible en otras lenguas que significa poner alma y corazón en lo que realizas, en lo que haces y a lo que aportas un valor intangible pero precioso. El valor de dejar la huella personal y cuidada de uno mismo. De ahí OMERAKI».

Siguiendo con la misma explicación: «Después de más de 35 años de experiencia en la restauración, Inmaculada Nuñez y Alberto Chicote hemos decidido poner en marcha nuestro proyecto más personal. Vivir cada dia en la búsqueda del desarrollo de un proyecto muy personal, muy nuestro que cargue de identidad nuestro restaurante, tanto en el espacio como en todo lo que ofrecemos».

El lugar se ha convertido en todo un referente: «Elaboramos cada semana dos menús, uno mas corto, al que llamamos Festival y otro mas largo, al que denominamos Homenaje. Los miércoles, jueves y viernes ofrecemos también un menú mas corto que llamamos Express, sobre todo para quienes no disponen del tiempo para disfrutar de cualquiera del los otros dos menús. Aunque nuestros menús son cerrados siempre nos adaptamos a las necesidades, intolerancias alimentarias, alergias o gustos de nuestros clientes. Agradecemos que nos indiquen estos puntos al hacer la reserva para poder adecuar la oferta a sus necesidades. No nos adscribimos a un tipo de cocina cerrado, buscamos la mejor propuesta dentro de los productos que podemos encontrar en el mercado. Nuestro estilo de cocina es completamente libre y sin limites. O eso procuramos».

Se gasta 140 euros en el restaurante de Chicote y opina esto

Después de analizar cada uno de los platos en redes sociales, este influencer especializado en gastronomía llega a una conclusión: «En total han sido 144,80 euros. Me ha gustado. Diría que un nivel notable. Sí que tengo que decir que le daría tiempo al restaurante. Va algo atascado en lo que es sala y cocina, pero me parece algo comprensible».

Comer un increíble pollo asado parece que no le ha terminado de gustar: «Viene con su jugo y un toque de jengibre. La textura es tierna. No llega a tener esa sensación de que se deshace cuando está preparado a baja temperatura, pero está sabroso».

El gazpacho de verduras es uno de los platos que más le ha gustado. Directamente de la huerta y con el sello de uno de los mejores cocineros de nuestro país. Sin duda alguna, se ha ganado ser todo un referente, más allá de sus apariciones televisivas.

Un plato japonés incluido en el menú, el nigiri de atún se ha ganado también a este experto. Según dice: «Muy bueno. Diría que han cogido la parte de la ventresca porque percibes infiltración en el bocado. El arroz está bastante bien preparado y tiene sabor, que eso es importante». Será cuestión de poner rumbo a este restaurante para probarlo y disfrutarlo en primera persona, siendo uno de los más destacados de la capital.