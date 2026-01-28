El truco que recomienda Jordi Cruz para cocinar las verduras como un chef profesional

Cocinar las verduras como un chef profesional es posible gracias a este truco que recomienda Jordi Cruz, un experto que sabe muy bien la manera en la que disfrutar de este alimento. Somos expertos en crear estos manjares que tenemos a nuestra disposición. España es productor de las mejores verduras que existen, prácticamente durante todo el año. Deberemos estar preparados para descubrir lo mejor de un tipo de alimentos que estarán preparados para hacernos triunfar. Es hora de conocer la manera en la que mejor se preparan estos alimentos.

No todas las verduras requieren de un tiempo de cocción idéntico, sino que debemos estar preparados para ir en busca de una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales en estos tiempos que corren. Si estás buscando esa comida que puede hacerte descubrir lo mejor de una mezcla de ingredientes y sabores espectaculares, pero también, cuidar tu salud, no lo dudes, ha llegado el momento de seguir las indicaciones de un Jordi Cruz que nos enseña cómo preparar lo mejor de unas verduras que nunca han estado tan buenas como hasta la fecha.

Cocinar las verduras como un chef profesional

Las verduras como el resto de los ingredientes que disfrutamos en casa no siempre están iguales. Nos enfrentamos a una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente. Estaremos ante una serie de cambios que serán esenciales para comer más y más verdura.

Es un ingrediente que quizás a algunos miembros de la familia cueste de comer, pero acabará siendo un imprescindible que no podemos dejar escapar. Un buen básico de la cocina que llegará a nuestro día a día de una manera especial. Con ganas de sumergirnos de lleno en esta mezcla de ingredientes que puede ser esencial.

Jordi Cruz nos descubre la mejor manera de comer unas verduras que tendrán todo el sabor de un alimento de esos que impresionan y que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Si estás pensando en sumergirte en una mezcla de sabores que, seguro que impresionará a más de uno, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo. Esta manera de cocinar verduras es esencial que la implementes en tu casa.

No sólo es una cuestión de tiempos de cocción, sino que también puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Este es el truco de Jordi Cruz para cocinar verduras

Cocinar verduras es más sencillo cuando se conocen los tiempos de cocción que nos acaban dando más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que llegan a nuestra mesa y que pueden servirnos de mucho más.

Es importante volver a esos tiempos en los que la verdura se salteaba un poco, el ajo se convertirá en ese básico incombustible que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de poner en práctica algunos detalles como ese salteado que puede cambiar por completo el sabor de una verdura que se adapta a nuestras necesidades.

Te proponemos esta sencilla receta de verduras salteadas con la que vas a ganar en sabor y en alegría. Un buen básico para descubrir lo mejor de una mezcla de ingredientes y de sabores espectacular.

Ingredientes:

Ajo

Brócoli

Coliflor

Zanahorias

Judías

Calabacín

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Elaboración:

Para la elaboración de nuestro salteado de verduras, solamente tendrás que seguir estos sencillos pasos: La coliflor y el brócoli los iremos separando en ramilletes más pequeños para que puedan comerse de forma más sencilla. Es importante mantener la forma del propio alimento. La medida de los ramilletes es un poco a gusto del consumidor, será mejor que sean cuanto más pequeños mejor. Tardarán menos en hacerse y encajarán mejor con el resto de las verduras. Cortamos la zanahoria y las judías en tiras, que más o menos deben tener la misma forma. De esta manera podrás añadirlos al mismo tiempo, para que se cocinen a la vez. El calabacín lo podemos cortar a dados, es una verdura con mucha agua que se cocina más rápidamente que el resto. Le aportará un poco de color y un toque divertido si tiene una forma un tanto distinta. En una sartén echamos un poco de aceite, para darle más sabor podemos añadir un ajo picado, es opcional, si nos gusta este producto, potenciará aún más el poder gustativo del resto de verduras. Añadimos las verduras por orden. En primer lugar, la coliflor y el brócoli esperaremos unos tres minutos y añadiremos las zanahorias y las judías. Por último, el calabacín que será el encargado de añadir su agua a la mezcla. Una vez estén todos los sabores unidos vamos a incorporar la sal y la pimienta al gusto. Le daremos las vueltas necesarias para conseguir un plato uniforme repleto de sabor y de texturas. Cuando las verduras estén crujientes habrán llegado al punto de cocción perfecto. La gente que les gustan más al dente y otros menos, eso va un poco a gustos de cada uno. Para conservar mejor las propiedades de las verduras se recomienda no hacerlas demasiado.

A la hora de servir estas deliciosas verduras salteadas puedes hacerlo como plato único incorporando unos tacos de jamón o bacon para aquellos que no puedan prescindir de la carne. También puedes hacerlas el acompañamiento perfecto de cualquier carne o pescado a la plancha. Pásate a la verdura y ganarás en salud.