El sencillo truco para que las bolsas de ensalada no se sequen en pocos días: pon esto dentro y solucionado

Las bolsas de ensalada no se secarán a los pocos días con este truco que te cambiará la vida por completo. Es hora de aprovechar al máximo un ingrediente que seguro que tenemos que empezar a tener en la nevera y que puede ser esencial en estos días que corren, un buen aliado de la salud y de la comodidad. Una simple ensalada y algo a la plancha, ya sea pescado o carne, pueden acabar convirtiéndose en un elemento que, sin duda alguna, no debemos dejar escapar. Será el momento de apostar claramente por un cambio que nos ayudará más de lo que nos imaginaríamos.

La comida es uno de los elementos más importantes, por lo que, debemos empezar a cuidar una serie de detalles que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente y hacerlo de tal forma que hasta la fecha no teníamos en consideración. Será el momento de aprovechar esta forma, de mantener siempre en perfectas condiciones unas ensaladas que nos ayudan a mantener la forma en estos días, en especial cuando la mantenemos fresca más veces.

Pon esto dentro y estará solucionado

Por comodidad, la tendencia es la de estar preparados para todo lo que pueda pasar en menos tiempo. Aprovechamos al máximo una serie de detalles que se convertirán en esenciales en estos próximos días. Tendremos que estar pendientes de un alimento que será uno de los más buscados en todos los supermercados.

La idea de empezar a crear un buen básico que llegará de la mano de una ensalada de hojas frescas en la cocina, es algo que no puede faltar. Por comodidad optamos por esos brotes verdes ya cortados y lavados. Sólo tenemos que preparar la ensalada e ir añadiendo los tomates, el pepino o cualquier otro ingrediente que nos guste tomar en estos días.

Las posibilidades son enormes y gracias a esta forma de ahorrarnos trabajo, podemos acabar consiguiendo aquello que queremos a una velocidad que nos costará creer. En especial en estas jornadas en las que, sin duda alguna podremos obtener aquello que necesitamos y más.

Son tiempos de estar pendientes de estos trucos que nos sirven para mantener todo en perfectas condiciones. Empezando por esta ensalada de excepción lista para comer.

Este es el truco para que las bolsas de ensalada no se sequen

Antes que nada, tocará ver el momento en el que llega la caducidad en las bolsas de ensalada. Pero cuidado, porque realmente podemos empezar a descubrir en primera persona un buen básico que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente.

Una bolsa de ensalada puede acabar siendo el mejor aliado de una cena o comida saludable. Para mantenerla fresca, no basta con cerrar bien la bolsa, conseguiremos un elemento especial que nos asegure aquello que necesitamos en un abrir y cerrar de ojos.

El truco consiste en poner un poco de papel de cocina o una servilleta de papel en el interior para que sea capaz de absorber la humedad. Será entonces el momento de empezar a tener en consideración determinados elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Te proponemos una receta sencilla para aprovechar esta ensalada que tienes en casa, con otro de los básicos de la cocina, la manzana:

Ingredientes:

Lechuga

1 manzana verde

4 cucharadas de queso parmesano rallado

2 cucharadas de nueces

Aceite de oliva

Zumo de 1 limón

Pimienta

Receta de ensalada de lechuga y manzana

Empezamos la ensalada con uno de los ingredientes protagonistas, la lechuga. La vamos a lavar bien, hay personas que la sumergen en un poco de agua con vinagre para eliminar posibles impurezas. Como es un ingrediente especial, lo trataremos con el máximo cuidado. Ponemos también unos canónigos o rúcula para darle un poco de color al plato. Le llega el turno a la manzana. En este caso hemos optado por una manzana verde, aunque se puede poner cualquier tipo, queda especialmente bien con variedades de manzana que sean especialmente crujientes, como la Fuji. El punto de acidez o textura es el que marca el desenlace de esta receta. Pelamos y cortamos la manzana en rodajas. Las ponemos directamente en un bol. Para darle un poco de alegría a esta ensalada le pondremos un poco de parmesano rallado, este tipo de queso combina muy bien con todo tipo de manzanas, es el toque salado y seco que necesita esta receta. Podemos poner un estilo similar de queso, siempre y cuando lo agregamos rallado, será más fácil de mezclar. Incorporamos las nueces picadas, los frutos secos son imprescindibles en cualquier ensalada, le dará el toque crujiente, pero también una buena dosis de ácidos grasos, muy necesarios para nuestro cuerpo. Añadimos la lechuga troceada con algunos ingredientes de hoja verde, le dará más vida a nuestra presentación. La parte final de cualquier ensalada es el aliño. En este caso, le ponemos el aceite de oliva, un poco de sal y el zumo de un limón. Podemos ponerle vinagre en lugar de limón, pero siempre quedará más suave.

Servimos directamente y aliñamos, tendremos lista una ensalada muy fresca y ligera, ideal para el verano.