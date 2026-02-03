En el resto de España no saben qué es pero en Lugo se le rinde homenaje y es ingrediente de muchos platos de invierno
Toma nota del alimento al que rinden homenaje en Lugo
Ni Castilla-La Mancha ni Andalucía: el mayor productor de ajo es este país que no te esperas
Lugo es una ciudad que rinde homenaje a un ingrediente de muchos platos de invierno que el resto de España desconoce por completo. Un cambio de ciclo que puede ser esencial y que en cierta manera puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por unos de los alimentos que no pueden faltar en nuestra nevera o despensa en esta época del año.
El invierno es sinónimo de platos de cuchara, de disfrutar en primera persona de una combinación de ingredientes que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Estaremos pendientes de unos platos reconfortarles que nos ayudan a combatir las jornadas en las que las bajas temperaturas se convierten en un elemento contra el que deberemos empezar a luchar. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en estas jornadas. Vamos a rendir homenaje a una verdura que en Lugo tiene su propia feria y en el resto de España la vamos incorporando a cada vez más platos.
Se le rinde homenaje en Lugo pero en el resto de España no saben qué es
Es importante estar preparados para descubrir lo mejor de un plato que puede convertirse en nuestro mejor aliado, en especial cuando estamos ante un cambio de tendencia que puede ser clave. Estaremos muy pendientes de este tipo de elementos que pueden ser esenciales.
Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo en la alimentación que nos hace sumergirnos de lleno en este tipo de recetas tradicionales que han acabado siendo una auténtica novedad para muchos. En las mesas del norte del país no puede faltar una verdura que completa los platos de invierno.
Esos guisos que son plato único y que tienen una serie de peculiaridades que pueden ser claves en estas próximas jornadas. Es hora de saber en primera persona qué es lo nos está esperando en estos días en los que cada detalle puede contar y ser esencial.
Lugo tiene una feria propia de un tipo de verdura que se ha convertido en la base de muchos platos, pero quizás el resto de España no conoce. Este invierno no vas a dejar de preparar una y otra vez esta joya gastronómica.
Este es el ingrediente que está en muchos platos de invierno
Los grelos son un ingrediente ideal para los guisos de invierno, un tipo de verdura fácil de cultivar que en esta época del año se convierte en un buen básico que no debamos dejar escapar de todas las casas españolas. Sin duda alguna, estaremos ante un ingrediente que hará las delicias de más de un experto en cocina tradicional.
Más allá de sus propiedades, está un sabor que no podemos dejar escapar y que acabará siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Si quieres deleitarte con el ingrediente que en Lugo tiene feria propia, este temporada no lo dudes, ha llegado el momento de disfrutar de ello con una receta que te apasionará al pimer bocado.
Ingredientes:
- 300 gramos de grelos al natural
- 3 patatas medianas
- 1 diente de ajo
- 2 pizcas de pimentón de la vera
- 2 pizcas de sal
- 1 vaso pequeño de aceite de oliva
Cómo preparar receta casera de grelos con patatas:
- Comenzamos lavando los grelos frescos. Retiramos los tallos duros y gruesos.
- Calentamos una olla con abundante agua con un toque de sal, y cocinamos la hortaliza a fuego bajo.
- En caso de no conseguir grelos frescos y solo en conserva no hay problema. Escurrimos bien y reservamos.
- Mientras tanto lavamos las patatas y con ayuda de un cuchillo realizamos un corte en la piel. Gracias a esto será más fácil retirar la cáscara.
- Cuando los grelos estén listos los retiramos del fuego y dejamos escurrir.
- Cocinamos las patatas en abundante agua durante 30 minutos.
- Transcurrido este tiempo pinchamos con un cuchillo o un palillo y si están suaves las retiramos del agua.
- Dejamos enfriar y pelamos para después cortar en rodajas anchas.
- En un procesador de alimento incorporamos el diente de ajo con el aceite de oliva extra virgen.
- Trituramos hasta que se mezclen por completo sin que queden trozos.
- En este punto añadimos sal y aliñamos el plato con esta mezcla.
- Servimos los grelos con las patatas. Añadimos el pimentón de la Vera y disfrutamos de un plato saludable y lleno de sabor.
- Sencilla rápida de preparar y deliciosa, puedes decorar con un poco de huevo duro por encima para aportarle el toque de proteína o unos tacos de jamón que tampoco le vendrán nada mal a la receta.