En el resto de España no saben qué es pero en Lugo se le rinde homenaje y es ingrediente de muchos platos de invierno

Lugo es una ciudad que rinde homenaje a un ingrediente de muchos platos de invierno que el resto de España desconoce por completo. Un cambio de ciclo que puede ser esencial y que en cierta manera puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por unos de los alimentos que no pueden faltar en nuestra nevera o despensa en esta época del año.

El invierno es sinónimo de platos de cuchara, de disfrutar en primera persona de una combinación de ingredientes que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Estaremos pendientes de unos platos reconfortarles que nos ayudan a combatir las jornadas en las que las bajas temperaturas se convierten en un elemento contra el que deberemos empezar a luchar. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en estas jornadas. Vamos a rendir homenaje a una verdura que en Lugo tiene su propia feria y en el resto de España la vamos incorporando a cada vez más platos.

Se le rinde homenaje en Lugo pero en el resto de España no saben qué es

Es importante estar preparados para descubrir lo mejor de un plato que puede convertirse en nuestro mejor aliado, en especial cuando estamos ante un cambio de tendencia que puede ser clave. Estaremos muy pendientes de este tipo de elementos que pueden ser esenciales.

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo en la alimentación que nos hace sumergirnos de lleno en este tipo de recetas tradicionales que han acabado siendo una auténtica novedad para muchos. En las mesas del norte del país no puede faltar una verdura que completa los platos de invierno.

Esos guisos que son plato único y que tienen una serie de peculiaridades que pueden ser claves en estas próximas jornadas. Es hora de saber en primera persona qué es lo nos está esperando en estos días en los que cada detalle puede contar y ser esencial.

Lugo tiene una feria propia de un tipo de verdura que se ha convertido en la base de muchos platos, pero quizás el resto de España no conoce. Este invierno no vas a dejar de preparar una y otra vez esta joya gastronómica.

Este es el ingrediente que está en muchos platos de invierno

Los grelos son un ingrediente ideal para los guisos de invierno, un tipo de verdura fácil de cultivar que en esta época del año se convierte en un buen básico que no debamos dejar escapar de todas las casas españolas. Sin duda alguna, estaremos ante un ingrediente que hará las delicias de más de un experto en cocina tradicional.

Más allá de sus propiedades, está un sabor que no podemos dejar escapar y que acabará siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Si quieres deleitarte con el ingrediente que en Lugo tiene feria propia, este temporada no lo dudes, ha llegado el momento de disfrutar de ello con una receta que te apasionará al pimer bocado.

Ingredientes:

300 gramos de grelos al natural

3 patatas medianas

1 diente de ajo

2 pizcas de pimentón de la vera

2 pizcas de sal

1 vaso pequeño de aceite de oliva

Cómo preparar receta casera de grelos con patatas: